Virtus Cupello-Vasto Marina 2-2. Partita bella e combattuta fino alla fine quella che si è disputata sul sintetico di Cupello tra la capolista e la quarta in classifica. Fuori Menna, nella ripresa entrano Cesario e Riella. Le reti arrivano tutte su calcio piazzato.

La squadra di Maccione passa in vantaggio con Monachetti, ma viene raggiunta da Di Santo. Nella ripresa ci pensa capitan Cesario a riportare avanti i suoi, ancora Di Santo pareggia. Nel finale i padroni di casa colpiscono anche un palo.

Per il vastesi, ancora imbattuti, è il terzo pareggio in 14 gare, 11 le vittorie. Il San Salvo, che ha battuto 0-4 fuori casa la Valle Del Foro è ora ,sempre secondo, a 5 punti di distanza. Nel prossimo turno il Vasto Marina ospita la Valle Del Foro superata 4-0 all'andata e la Virtus Cupello gioca a Francavilla, 1-1 all'andata.

Vastese-Torre Alex Cepagatti 5-2. I biancorossi portano a casa altri 3 punti contro la quintultima e continuano a salire in classifica. Il primo tempo si chiude 2-1 per la squadra di Stivaletta grazie alle reti di Piccinini e Di Croce.

Gli ospiti nella ripresa riescono a pareggiare e fino al 43' il risultato non si sblocca, poi arrivano le reti di Piccinini, Balzano e Forte che chiudono la gara. Settima vittoria per i biancorossi che raggiungono quota 23 punti in classifica, in una posizione di tranquillità. Lunedì prossimo si gioca a Miglianico, all'andata finì 1-1.

I risultati della 14esima giornata (1° di ritorno) del campionato Juniores d'Elite, girone B. San Vito-Folgore Sambuceto 2-2, Castiglione Val Fino-Francavilla 2-o, River Casale-Miglianico 2-2, Valle Del Foro-San Salvo 0-2, Vastese-Torre Alex Cepagatti 5-2, Virtus Cupello-Vasto Marina 2-2, Il Delfino Flacco Porto Pescara-Acqua&Sapone 0-2.

La classifica. Vasto Marina 36, San Salvo 31, River Casale 26, Virtus Cupello 25, Vastese 23, Miglianico 22,Acqua&Sapone 19, Francavilla 17, Sambuceto 16, Castiglione Val Fino 13, Torre Alex Cepagatti 12, Il Delfino Flacco Porto 12, Valle Del Foro 10, San Vito 8.

Il prossimo turno, lunedì 20 gennaio, ore 14.30. Acqua&Sapone-Castiglione Val Fino, Torre Alex cepagatti, Il Delfino Flacco Porto, Folgore Sambuceto-River Casale, San Salvo-San Vito, Vasto Marina-Valle Del Foro, Miglianico-Vastese, Francavilla-Virtus Cupello