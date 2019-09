Il Comune di Vasto sta monitorando il costone orientale per prevenire ulteriori smottamenti dopo quello preoccupante di via Tre Segni. Stamani sopralluogo sulla loggia Amblingh, dove l'assessore ai Servizi, Marco Marra, e il geologo Angelo Marzella hanno controllato l'avvallamento nella zona in cui la balconata si allarga, all'altezza della cappellina dedicata alla Madonna della Catena. Le crepe degli anni scorsi erano state un campanello d'allarme. Il cedimento, visibile a occhio nudo, si avverte camminando.

Lungo il costone orientale, "sono stati sistemati dei piezometri per monitorare la situazione", spiega Marzella.

Al momento, l'avvallamento, aggravatosi nel corso del tempo, non desta preoccupazioni immediate. Verrà tenuto sotto controllo, soprattutto nel caso in cui dovessero arrivare le piogge previste nelle prossime settimane.

Il finanziamento da un milione di euro per il consolidamento di via Tre Segni e della balconata panoramica non è stato ancora erogato e, dunque, non è nelle disponibilità del Comune.