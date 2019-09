Lunedì sera, 13 gennaio alle ore 21.00, presso il circolo Everdance, si è svolta l'inaugurazione del Milan Club di Vasto intitolato a Filippo Inzaghi.

I fondatori Michele Sallese, Felice Abbadessa e Fabio De Filippis, insieme ai componenti del consiglio del direttivo Andrea Acquarola, Marco Di Tullio, Francesco Raimondi e Mattia Lacanale, ringraziano tutti i presenti ed il resto dei tesserati che non hanno potuto partecipare.

Il club dopo soli 4 mesi di vita conta già 94 iscritti, nonostante la non brillante stagione della squadra. Il 19 febbraio e' in programma la trasferta Milan-Atletico Madrid. Per info è possibile contattare qualsiasi membro del direttivo su facebook privatamente o pubblicamente alla pagina facebook Vasto Rossonera.