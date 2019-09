Domani si terrà l'assemblea pubblica promossa dall'Ordine degli avvocati per ribadire il deciso "no" alla chiusura del Tribunale di Vasto. Alla battaglia portata avanti su più fronti arriva anche il sostegno di due consorzi di commercianti ed esercenti della città. Marco Corvino, presidente di Vasto in Centro, ed Antonio Caruso, presidente di Vivere Vasto Marina, hanno voluto esprimere la "solidarietà dei commercianti e dei pubblici esercizi di Vasto a tutti coloro che in qualche modo e misura sono danneggiati e lesi dalla minacciata chiusura del Tribunale di Vasto".

Per i presidenti delle due associazioni "la perdita di una istituzione così importante non grava solamente sui diretti interessati, ma anche sull’intero tessuto cittadino che si troverà ad essere privato di un ente che coinvolge nella sua attività tutta la popolazione. Da una parte molti cittadini subiranno un danno economico diretto in misura più o meno consistente e dall’altra proseguirà il declino di una città a cui le amministrazioni non riescono a porre rimedio".

Anche loro, che rappresentano una grossa fetta dei commercianti ed esercenti vastesi, si uniscono quindi alla "voce di protesta contro una futura decisione che sancirà sempre di più il livello marginale di Vasto nella provincia di Chieti e nella regione abruzzese".