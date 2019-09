E' stata attivata ieri la centralina per il monitoraggio dell'aria a Montalfano, nel comune di Cupello, voluta dall'amministrazione comunale dopo le proteste dei residenti dello scorso 22 novembre, quando in tanti si recarono davanti ai cancelli della Stogit lamentando un odore nauseabondo.

Ieri l'unità mobile della ditta Galeno di Ortona è stata posizionata in un terreno agricolo distante circa 80 metri in linea d'aria dagli impianti di stoccaggio del metano. Sarà attiva per 10 giorni, con un costo di 10mila euro a carico del Comune. "Avevamo predisposto questa misura già da tempo - ha spiegato l'assessore Sante D'Alberto - ma abbiamo dovuto attendere l'allaccio della corrente.

Abbiamo ricevuto anche i dati delle analisi effettuate dall'Arta che hanno dato esito negativo circa la presenza di sostanze inquinanti nell'aria. Dopo questi 10 giorni di monitoraggio renderemo pubblici i dati raccolti dalla Galeno".