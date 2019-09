Terminati i lavori di ristrutturazione e di ammodernamento, ha riaperto oggi al pubblico l’ufficio postale di San Salvo nella rinnovata sede di via dello Sport.

A presentare il personale applicato e i nuovi ambienti al Sindaco della città, oltre alla direttrice dell’ufficio di San Salvo Lucia Ciarallo, è intervenuta per Poste Italiane la direttrice della Filiale di Chieti Elisa Rodi, la quale ha espresso un ringraziamento per la partecipazione del primo cittadino e la "soddisfazione di aver messo a disposizione della clientela di San Salvo un ufficio postale più accogliente, sicuro ed efficiente.

Nell’ambito delle opere di ristrutturazione - ha proseguito Rodi - oltre agli interventi di rifacimento e restyling della struttura, è stata realizzata un’ulteriore “Area Prodotti Finanziari”, dove personale qualificato già da oggi è a disposizione delle piccole e medie imprese del territorio per fornire chiarimenti e consigli in modo personale e riservato sui prodotti di investimento e finanziamenti offerti da Poste Italiane".

Il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, ha evidenziato la soddisfazione per la conclusione dei lavori così come aveva garantito nei giorni scorsi la direttrice provinciale Elisa Rodi. "Era un intervento di manutenzione straordinaria quanto mai necessario – ha dichiarato il primo cittadino – che ora rende più funzionale e accogliente la sede principale di via dello Sport".

Per il Comune di San Salvo, presenti anche gli assessori Maria Travaglini e Oliviero Faienza e il consigliere Tony Faga. Presso il rinnovato ufficio postale di San Salvo sono disponibili sette sportelli: tre per i servizi finanziari, due per titolari di Conto BancoPosta e due per i prodotti postali. Uno degli sportelli finanziari è completamente dedicato al pagamento dei bollettini ed uno è stato realizzato con un piano di lavoro più basso per renderlo facilmente accessibile ai disabili motori.

Presenti anche due sportelli automatici ATM Postamat (uno all’interno dell’ufficio postale e l’altro all’esterno, accessibile 24 ore su 24 e riposizionato durante i lavori in un’area più riservata) che facilitano e rendono più veloce il prelievo di denaro contante dalle carte Bancoposta (compresa la Carta Libretto Postale) e le operazioni da queste consentite.

L’ufficio postale di San Salvo osserva il seguente orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 19.05 e il sabato dalle ore 8.20 alle ore 12.35.