Inizia male il 2014 per la Pro Vasto femminile che, nella trasferta di Pescara, viene travolta da una valanga di gol. Le ragazze allenate da Nello Mazzatenta, impegnate sul campo del Pescara, rimediano una pesante sconfitta per 12-1 nella 7ª giornata di andata. Un risultato che si fa sentire sulla classifica delle vastesi e soprattutto sul morale, con la difesa biancorossa che è la più battuta del campionato.

Il Pescara, che punta deciso alla vittoria del campionato, ci mette 15 minuti per andare in rete, con una mezza girata del capitano Litra. Il raddoppio arriva dopo due minuti, con un gol di D'Anniballe- Altre due reti arrivano tra il 25' e il 27', con Paolini e ancora D'Anniballe. A spezzare l'egemonia pescarese, al 41', arriva il gol della Pro Vasto. E' Marika Tiberio a calciare molto bene una punizione, con la palla che si infila nel sette della porta difesa da De Ascentiis.

Le vastesi tornano in campo con la voglia di provare a ribaltare il risultato, ma dopo appena un minuti è ancora D'Anniballe, con un preciso tocco d'esterno, segna la personale tripletta che vale il 5-1. Poi è Primi che si prende la scena, siglando due reti in 3 minuti. Ci prova ancora la Pro Vasto, cercando di sfruttare le sue giocatrici d'attacco, Mazzatenta, Tiberio e Di Viesti, ma senza sortire gli effetti sperati. Invece è ancora il Pescara a trovare la via del gol, con La Civita e poi due volte con Paolini. All'83' gloria anche per la veterana Orlandi, che realizza un calcio di punizione. L'ultima rete porta la firma di Primi, che raccoglie un cross e di testa insacca alle spalle di Vitelli.

Domenica prossima la squadra del presidente Tumini sarà impegnata sul campo del Women Soccer Hatria, per cercare di dimenticare la débâcle pescarese e tornare ad una vittoria che manca ormai da troppo tempo.