"La invito a lavorare concretamente e non di ridursi alle chiacchiere, magari raggiungendo la stessa sede regionale, così come faccio abitualmente, e contribuire, anche grazie alla sua influenza, all’ottenimento del parere" favorevole al Piano di recupero del centro storico di Vasto. E' la replica del sindaco, Luciano Lapenna, al segretario del Pd, Antonio Del Casale. Sono ai ferri corti il massimo dirigente locale del partito di maggioranza relativa e l'amministrazione comunale.

La replica - Ecco la risposta messa per iscritto da Lapenna: "Gentile Consigliere Del Casale, in riferimento alle sue dichiarazioni circa il Piano di Recupero della Città Storica, sono a riferirle, per chiarezza sua e dei cittadini, quanto segue:

1. Il Piano di Recupero della Città Storica è stato adottato dal Consiglio Comunale di Vasto con deliberazione n.36 del 04.04.2011 e in data 15.07.2011 il Piano è stato pubblicato per 60gg consecutivi all’Albo pretorio dell’Ente.

2. Le osservazioni pervenute sono state esaminate dal Consiglio Comunale con deliberazioni n.41 del 18.06.2012 e n.49 del 6.07.2012.

3. Nel corso dell’anno 2013 sono stati acquisiti i pareri della ASL, Regione Abruzzo BB.AA., Soprintendenza BCP e Soprintendenza Archeologica.

4. Per quanto attiene al parere del Genio Civile (art.89 del DPR 380/2001) e alla Microzonazione sismica (LR 28/2011 in vigore dal 24.11.2011)

a. Il 26.04.2013 è stato affidato incarico al geologo Dr. Luigi Di Totto con Det. di Settore n.65;

b. Il 25.06.2013 prot.25498 è stata trasmessa la relazione preliminare dello studio MZS alla Regione Abruzzo, servizio difesa del suolo;

c. Il 12.11.2013 prot.44567 è stato trasmesso lo studio di Microzonazione Sismica per la definitiva validazione regionale, rimasto a tutt’oggi senza riscontro;

d. In data 09.01.2014 è stata inviata formale nota di sollecito dell’esame;

5. In merito alla VAS – Valutazione Ambientale Strategica

a. L’incarico è stato affidato con Det. di Settore 5 n.214 del 21.11.2013 e il disciplinare sottoscritto il 18 Dicembre 2013. Il rapporto preliminare sarà consegnato entro la fine del mese di Gennaio.

Come può vedere dalle date indicate il mio lavoro, così come quello di tutta la Giunta, del personale comunale e dei tecnici incaricati, non si riduce alla “chiacchiere” da Lei paventate e, seppur nel silenzio, non si è fermato per un solo attimo affinché l’Ente regionale rilasci, in tempi rapidi, parere favorevole sulla Microzonazione Sismica e poter così portare all’attenzione del Consiglio Comunale cittadino il Piano stesso. La invito, quindi, a lavorare concretamente e non di ridursi alle “chiacchiere”, magari raggiungendo la stessa sede regionale, così come faccio abitualmente, e contribuire, anche grazie alla sua influenza, all’ottenimento del parere".

La controreplica - In serata Del Casale ribatte a Lapenna: "Signor sindaco di Vasto, ai cittadini interessa solo sapere quando verrà portato all'approvazione definitiva il Piano del centro storico. Nient'altro. Il Pd vigilerà affinché tutto sia fatto senza perdite di tempo. Le polemiche sterili restano in capo a chi le fa. Bisogna fare perchè i cittadini sono affamati di risposte".