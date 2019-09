Panchine sul ciglio del dirupo. Senza alcuna protezione. Può essere rischioso affacciarsi al Belvedere di San Nicola per ammirare lo splendido panorama della costa vastese. Ci si arriva percorrendo fino in fondo via Santa Lucia, la strada che attraversa il quartiere residenziale sorto sul costone Nord-Est di Vasto.

Lì c'è la piccola chiesa di San Nicola della Meta, risalente al 1600, oggi completamente abbandonata e spesso presa di mira dai writers.

Il piazzale retrostante, che sorge sopra un cimitero ottocentesco, è disastrato: asfalto dissestato e panchine sull'orlo della scarpata. Da anni la staccionata è solo un ricordo. A nessuno è mai venuto in mente di installare una ringhiera per mettere in sicurezza la zona.