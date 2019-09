Alle elezioni comunali mancano due anni, ma la campagna elettorale è molto più vicina. Con la diffidenza crescente verso i partiti, spuntano nuove liste civiche di persone pronte a candidarsi, ma non sotto le bandiere di forze politiche già esistenti.

Il simbolo sui manifesti del convegno di sabato non è passato inosservato: scritta Prima Vasto su arcobaleno e sfondo bianco.

L'esordio - Prima Vasto nasce come associazione e punta a diventare una lista civica. Questo l'obiettivo, non ancora apertamente dichiarato, del sodalizio che ha esordito sulla scena politica in sordina, semplicemente facendo stampare il proprio logo appena ideato (e ancora provvisorio) in calce al manifesto del convegno organizzato sabato scorso insieme all'Italia dei valori sul tema Il bilancio utile ai cittadini, di cui si è discusso nella sala delle conferenze degli ex palazzi scolastici di corso Nuova Italia.

Il futuro - Al momento è un'associazione neonata, il cui nucleo fondativo sarebbe composto da una quarantina di persone. Oggi è un gruppo che si occupa di politica, domani potrà diventare una vera e propria lista che si presenterà, fuori dai due poli tradizionali, ai nastri di partenza della campagna elettorare per il rinnovo di sindaco e Consiglio comunale.