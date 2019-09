"Io sarò candidata alle elezioni regionali di maggio. Il partito deve ancora decidere se nell'Alto Vastese ci sarà un'altro candidato", annuncia Eliana Menna, consigliere provinciale dell'Italia dei valori, dopo il convegno organizzato sabato scorso dal suo partito insieme all'associazione Prima Vasto, futura lista civica per le elezioni comunali.

Le elezioni regionali - Ma intanto, mancano quattro mesi alle regionali: "Ci candidiamo in contrapposizione al presidente uscente, Gianni Chiodi, che ha compiuto scelte contro la provincia di Chieti e il Vastese. Il nostro è un partito in smobilitazione? No, c'è un nucleo di militanti a Vasto, San Salvo e a Scerni. Ci sono ex dirigenti dell'Idv che hanno abbandonato la nave, ma la nave non affonda".

Il Comune di Vasto - "Pur essendoci presentati nel 2011 nella coalizione di centrosinistra, siamo stati esclusi dalle decisioni che riguardano la città. Un'esclusione voluta dal sindaco, Luciano Lapenna, dagli assessori e dai partiti. Per coivolgerci, sarebbe bastata una telefonata prima delle riunioni di maggioranza. Invece, siamo stati fatti fuori perché, con Spadaccini che si è dimesso lo scorso anno, non abbiamo più un assessore, né un consigliere comunale. Se non sei dentro il Consiglio ad alzare la mano al momento del voto, sei inutile. Io, nonostante fossi stata cacciata dalla prima Giunta Lapenna, nel 2011 mi sono ricandidata col centrosinistra, mettendo da parte i risentimenti personali. Vedo, invece, che l'ostracismo nei confronti dell'Idv non è mai terminato".

"Il nostro giudizio sull'amministrazione comunale è negativo", attacca Eliana Menna. "Giunta e maggioranza hanno fatto poco, preferendo andare avanti a colpi di crisi politiche e rimpasti. Un teatrino inutile. Hanno chiuso l'Istituzione dei servizi sociali, privando quel settore di un'autonomia finanziaria che consentiva velocità nei pagamenti degli addetti e nel reperire risorse finanziarie. Non solo. Cosa è stato fatto nel settore turistico in crisi profonda?".