Nella quarta giornata di ritorno del campionato di serie C arriva una sconfitta interna per gli Amici del Basket San Salvo con il Basketball Teramo con il risultato di 57-72.

Nel primo quarto gli Amici giocano bene e riescono a chiudere la frazione avanti di 2 punti mentre nel secondo la formazione teramana si riscatta e rimonta portandosi sul più 4.

Nella terza frazione la partita è ancora in equilibrio ma nel finale gli ospiti allungano sul più 11.

Nel quarto ed ultimo quarto la formazione casalinga non riesce a ribaltare il punteggio che termina sul 72-57 per i teramani.

Tra le fila della formazione sansalvese c’è da registrare la buona prestazione del nuovo giocatore proveniente dalla capolista Ortona Borromeo e del sempre presente Assogna, autore di 14 punti mentre nel Basketball Teramo è molto positiva la gara di Conti, autore di 16 punti.

Gli Amici hanno purtroppo alcune assenze importanti come quelle di Salvatorelli e Macrì e hanno alcuni giocatori in non perfette condizioni fisiche.

Nella giornata odierna il team di coach Linda Ialacci tornerà ad allenarsi sul parquet dell’ITC “Raffaele Mattioli” per preparare la prossima gara.

Gli Amici del Basket San Salvo rigiocheranno in casa Sabato 18 Gennaio alle 18:30 contro il Roseto.

Cresce intanto il movimento della squadra del Presidente Alberto Antenucci con l’esordio delle ragazze nella gara interna con lo Yale Pescara.

Tabellini dell’incontro:

Amici del Basket San Salvo: Borromeo 12 Toth 10 Biasone 2 Fanelli M. 0 Maggio 6 Celenza 5 Desiati 1 Assogna 14 De Rosa 6 Fanelli G. ne Mancini 1 Fanelli M. ne. Coach: Ialacci

Basketball Teramo: Di Giandomenico 7 Di Francesco 13 Nardi 7 Di Eusanio ne Pallotta ne Valento 1 D’Uva 11 Conti 16 Pirani ne Zansavio ne Croce 9 Nolli 8. Coach: Di Francesco

Arbitri: Visioni e Santarelli (L’Aquila)

Parziali: 21-19 34-38 47-56 57-72

Emanuele Di Nardo