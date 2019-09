Fine dello stato di agitazione e prospettive incoraggianti alla Gir Sud, l'industria che a Gissi produce componenti per automobili. Sindacati e dirigenza del gruppo Sila hanno raggiunto l'accordo che dovrebbe far cessare la conflittualità all'interno dello stabilimento della Val Sinello.

L'intesa - Se, nel giro di tre mesi, la società di Nichelino (Torino) finirà di pagare gli arretrati ai 120 lavoratori, i sindacati porranno fine agli scioperi. Intanto, si aprono spiragli che lasciano sperare: nei prossimi mesi il gruppo Sila trasferirà nella fabbrica di Gissi alcune produzioni del Nord Italia.

"La rsu di fabbrica ha illustrato ai dipendenti i risultati del vertice azienda-sindacati, svoltosi all'associazione industriali di Vasto", racconta Mario Codagnone, segretario provinciale della Fiom Cgil. "Alla proprietà è stato chiesto di rispettare i patti, e cioè la liquidazione, anche a rate, delle mensilità di novembre, dicembre e di parte della tredicesima. Il tutto entro tempi brevi, tre mesi al massimo, per non aggravare i bilanci familiari già fortemente penalizzati. Per il resto – aggiunge Codagnone – i lavoratori hanno mostrato nei fatti di condividere i sacrifici della proprietà, tuttora alle prese con un piano di ristrutturazione del debito per far fronte alla crisi di liquidità. Le due ore di sciopero per turno del 7 e dell’8 gennaio – conclude il segretario – sono servite a dare un segnale, ma, responsabilmente, si è deciso ora di sospendere le astensioni dal lavoro".