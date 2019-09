ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-MANOPPELLO ARABONA 2-1. Arrivano i 3 punti, ma quanta sofferenza: gli allievi regionali della Bacigalupo battono per 2-1 l'ostico Manoppello Arabona e cominciano con una vittoria la seconda fase del campionato, faticando però soprattutto in un secondo tempo che ha visto l´ormai classico calo dei vastesi.

Nella prima frazione parte con il piede giusto la squadra di mister Maurizio Baiocco che, dopo aver fallito un´ottima occasione con Benvenga, sblocca il risultato al 13´ con un colpo di testa di Frangione. Passa qualche minuto e Natarelli, con un tiro di poco alto, va vicino al gol del raddoppio che comunque non tarda ad arrivare: al 36´ è ancora Natarelli che fugge sulla fascia sinistra e calcia in porta, il portiere ospite compie un miracolo ma sulla ribattuta si avventa Fiore che firma la rete del 2-0, punteggio sul quale si va al riposo.

Nella ripresa la partita cambia completamente volto: il Manoppello Arabona accorcia subito le distanze sfruttando al meglio una leggerezza difensiva dei locali e comincia ad attaccare a testa bassa alla ricerca del 2-2. La Bacigalupo soffre e, come già successo nelle ultime gare, cala vistosamente con il passare dei minuti: gli ospiti però non riescono ad approfittarne sfiorando in almeno tre occasioni il gol del pareggio. La sfida termina così 2-1 per i vastesi che conquistano 3 punti importanti e possono tirare un sospiro di sollievo per il pericolo scampato; c´è molto da riflettere però sull´ennesimo secondo tempo regalato agli avversari che per poco non hanno completato la rimonta. Nel prossimo turno gli allievi regionali della Bacigalupo sfideranno la Virtus Vasto.

IL TABELLINO

BACIGALUPO-MANOPPELLO ARABONA 2-1 (2-0)

Reti: 13´ Frangione (B), 36´ Fiore (B), 44´ Huillca (MA).

Bacigalupo: Canosa, Carriero, Vicoli, Ranalli, Frangione, Aganippe, Benvenga, Ciccotosto, Natarelli (Cozzolino), Fiore (Farina), Santoro (Ciccarone). All. Maurizio Baiocco





GIOVANISSIMI REGIONALI, PINETO-BACIGALUPO 1-0. Sconfitta per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che, dopo aver colpito due pali e aver fallito un altro paio di ottime occasioni, vengono puniti da un gol del Pineto arrivato a una decina di minuti dal termine.

Buon primo tempo da parte dei vastesi che centrano un clamoroso palo con un colpo di testa di Alberico e sciupano due opportunità con Canosa e Liberatore; i padroni di casa rispondono cercando di impensierire gli avversari soprattutto sui calci piazzati, si va al riposo comunque sullo 0-0.

La cronaca della ripresa parte con un salvataggio di Fosco su un giocatore locale lanciato a rete, passa qualche minuto e la Bacigalupo colpisce il secondo palo di giornata con Liberatore; e così, come succede spesso nel calcio, dopo tante occasioni mancate arriva al 61´ il gol del Pineto con un preciso diagonale di Catucci. Il match termina quindi 1-0 per i padroni di casa: partita un po´ sfortunata per i vastesi che oggi meritavano di più, ma bisogna accettare una sconfitta che potrebbe servire da lezione per il futuro.

IL TABELLINO

PINETO-BACIGALUPO 1-0 (0-0)

Reti: 61´ Catucci (P).

Bacigalupo: Di Guilmi, Fosco, Maccione, Di Lorenzo, Sarchione, Napoletano, Canosa (Galiè), Di Virgilio, Alberico (Antonino), Liberatore (De Rosa), Piccirilli (Ciccotosto). All. Massimo Baiocco





IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALI. E' cominciata con la 1° giornata la seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto della situazione.

Allievi girone d'élite per il titolo regionale. La copertina è per la Marsica che si aggiudica per 1-0 il big match con il Poggio degli Ulivi, bene anche la R.C. Angolana che espugna il campo del Cologna, le altre tre gare invece terminano tutte in parità: 2-2 in Amiternina-Celano e River Casale-Lauretum, 1-1 in D´Annunzio Marina-Giovanile Chieti.

Classifica allievi girone d'élite per il titolo regionale: Marsica e R.C. Angolana 3, Amiternina, Celano, D'Annunzio Marina, Giovanile Chieti, Lauretum e River Casale 1, Cologna e Poggio degli Ulivi 0

Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Exploit della Caldora che regola con un secco 4-1 la Spal Lanciano, bene anche la Virtus Vasto (3-1 sull´Acqua e Sapone), la Bacigalupo (2-1 sul Manoppello Arabona), il Francavilla (2-1 sul Miglianico) e la Virtus Cupello (2-1 sul Sant´Anna).

Classifica allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Bacigalupo, Caldora, Francavilla, Virtus Cupello e Virtus Vasto 3, Acqua e Sapone, Manoppello Arabona, Miglianico, San Salvo*, Sant'Anna e Spal Lanciano 0

*=una partita in meno (ha già riposato)





Giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale. La favorita Poggio degli Ulivi supera per 3-1 Il Delfino Flacco, successo interno anche per il Pineto (1-0 sulla Bacigalupo), mentre vincono in trasferta il Penne e l´Olympia Cedas che passano sui terreni della Virtus Vasto e del Celano; chiude il quadro del 1° turno il pareggio per 2-2 tra R.C. Angolana e Delfini Biancazzurri.

Classifica giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale: Olympia Cedas, Penne, Pineto e Poggio degli Ulivi 3, Delfini Biancazzurri e R.C. Angolana 1, Bacigalupo, Celano, Il Delfino Flacco e Virtus Vasto 0

Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Goleada della Giovanile Chieti che rifila 13 reti alla Virtus Cupello, colpi esterni invece per la D´Annunzio Marina e per il River Casale che passano sui terreni della Fater Angelini e del Lauretum; chiudono il quadro del 1° turno il 4-0 della Caldora sui Quattro Colli e l´1-1 tra Francavilla e Fossacesia.

Classifica giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Caldora, D'Annunzio Marina, Giovanile Chieti e River Casale 3, Fossacesia e Francavilla 1, Fater Angelini, Lauretum, Quattro Colli, San Salvo* e Virtus Cupello 0

*=una partita in meno (ha già riposato)

Loris Napoletano