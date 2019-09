Nel verde della riserva Bosco di Don Venanzio si è disputata ieri la prima gara stagionale del Cross Country per società della Fidal. A dominare la giornata sono stati la Vini Fantini by Farnese e la Nuova Atletica Lanciano, con diversi atleti in evidenza. Ad organizzare l'evento, che ha visto in gara le categorie Assoluti, Juniores e Allievi, è stata la Podistica Vasto, guidata dal presidente Daniele Altieri.

Nella prova sui 10 chilometri (5 giri del circuito nel bosco) tra gli assoluti è stato l'ex maratoneta azzurro Alberico Di Cecco, che ha staccato di 22 secondo Fiorenzo Mariani. Terzo il compagno di squadra di Di Cecco, Tommaso Giovannangelo. Dal quarto al sesto posto gli atleti lancianesi Giuseppe Paione, Valerio De Pamphilis e Camillo Campitelli.

Gli assoluti femminili (8 km.) sono stati vinti da Paola Padalino (Gran Sasso), che ha rimontato Sanda Giallonardo (Nuova Atletica Lanciano), arrivata seconda, con Barbara De Lorenzo (Runners Chieti), terza.

Altra gara molto interessante secondo gli addetti ai lavori è stata quella degli allievi (under 18), disputata sui 5 km. Ha vinto il vastese Douglas Scarlato (17'49''), tesserato per l'Aterno Pescara e allenato dal campione Alessandro Brattoli. Dietro di lui il sansalvese Massimiliano Santovito e Giacomo Fermi, entrambi della Gran Sasso Teramo. Sul versante femminile (gara su 4 km.) si è nettamente imposta Micaela D'Ambrosio (17'09''), della Nuova Atletica Lanciano, davanti a Mariateresa Manias (Serafini Sulmona), e Paola Carboneta (Nuova Atletica Lanciano).

Nella categoria Juniores maschile (8 km.) ha vinto senza difficoltà Davide Salvi (Gran Sasso Teramo) in 28’17”, davanti a Virginio Cocciaglia (Atletica Rapino) e Matteo Torieri (Gran Sasso Teramo). Tra le donne (6 km.) prima è arrivata Elena De Dominicis (Gran Sasso Teramo), seguita da Alice Aloisi e Sara Coccetta, entrambe dell'Atletica L'Aquila.

Il prossimo appuntamento con il cross country è fissato per il 2 febbraio a Castel Frentano, dove verranno assegnati anche i titoli individuali, oltre a stabilire la classifica a squadre che determina l'accesso ai campionati nazionali.