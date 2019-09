L’A.C.M. (Associazione di Competenze Multidisciplinari) che opera in Abruzzo, apre le iscrizioni ai nuovi percorsi formativi, rivolti ai dipendenti di aziende, ai neolaureati, ai dipendenti in Cig o in mobilità.

L’A.C.M. (Associazione di Competenze Multidisciplinari) nasce con l’obiettivo di fornire alle aziende servizi specialistici e qualificati per rispondere alle crescenti esigenze del mercato e dei suoi clienti attraverso strumenti organizzativi di conoscenza, innovazione ed esperienza, orientati alla creazione di valore per il sistema di riferimento.

Attraverso la propria organizzazione, caratterizzata da una molteplicità di esperienze, ampiezza e varietà di offerte, aggiorna continuamente le proprie conoscenze al fine di sviluppare nuove idee per affrontare con successo il cambiamento repentino delle necessità e dei bisogni del mercato di riferimento.

L’A.C.M. (Associazione di Competenze Multidisciplinari) opera con committenze diversificate per dimensione e settore di attività, fornendo un valido supporto nella gestione del cambiamento e nel superamento delle criticità, contribuendo così alla creazione di competitività e valore d’impresa. Questi i nuovi progetti formativi di cui sono aperte le iscrizioni al sito web www.acmvasto.it.



1. Excell avanzato

2. La comunicazione aziendale

3. Business Model You

4. Il Controllo di gestione

5. Problem Solving & Decision Making

6. La Dimensione del saper essere

7. I Metodi ed i tempi di Lavorazione

8. La qualità Integrata ISO 9001 – ISO 14000 – OHSAS

9. Business Model Canvas

10. Energy Manager

11. Web. 2.0 Nuovi metodi per comunicare

12. L’informatica il miglior strumento x migliorare la produttività del proprio lavoro

13. Il Leader resiliente

14. L’Assistente di Direzione

15. La Gestione del Tempo

16 L’Efficienza Aziendale

17. Il Controllo Statistico di Processo



Per coloro che desiderino ricevere un supporto per il “placemente post corso” (perché interessati a rendere più spendibile il proprio profilo; per approcciarsi concretamente al mondo del lavoro; per riqualificare il proprio percorso di carriera, nel tentativo di una ricollocazione o di una migliore collocazione professionale; per ampliare semplicemente il network di contatti, etc.) A.C.M. ha istituito, uno sportello di intermediazione al lavoro che ha l’obiettivo di attuare il percorso più in linea con le necessità/attitudini/caratteristiche/aspirazioni di ogni partecipante, attraverso un complesso di attività totalmente gratuite.

Con l’avvenuta iscrizione all’albo informatico, rilasciato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’ACM acquisisce l’accredito e l’autorizzazione a svolgere il servizio di intermediazione al lavoro accrescendo, quindi, le proprie competenze nel campo dei servizi verso le imprese ed i lavoratori. Il servizio di intermediazione si pone quale valido strumento nell’attività di incrocio domanda/offerta di lavoro, svolgendo il ruolo di mediazione professionale tra lavoratori non occupati o in cerca di nuove opportunità professionali e aziende che desiderano essere accompagnate, da professionisti qualificati, nella attività di selezione di candidati.

E’ proprio qui che si inserisce l’ACM concretizzando il proprio lavoro attraverso le seguenti attività:

Promozione e gestione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro;

Compilazione CV: offerta a tutti i candidati l'opportunità di compilare il curriculum nel formato europeo sotto la supervisione di un esperto;

Raccolta e gestione dei curricula nei data base dedicati ai candidati ;

Raccolta e gestione delle richieste delle aziende nei data base aziendali;

Conferimento delle informazioni strategiche all’Autorità concedente l’autorizzazione ovvero al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

In concreto, le aziende che cercano personale potranno rivolgersi sia allo sportello di Vasto in corso Europa 29/B per poter lasciare la propria richiesta od anche contattare i ns. esperti al n° di telefono 339/2347612 – 393/1995028- 335/8410626; I lavoratori,invece, che intendono presentare il proprio curriculum (consultare il sito per le modalità di compilazione) potranno recarsi presso lo sportello di Vasto in corso Europa 29/B nelle mattine di Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle 9,30 alle 12,30 e Martedì pomeriggio dalle ore 16,00 alle 18,00 dove saranno accolti ed assistiti dai ns. addetti al front office.

Sarà cura dell’ACM, infine, occuparsi di raccogliere le candidature delle persone in cerca di lavoro, in possesso dei requisiti richiesti, operando quindi come un “filtro” tra azienda e lavoratore e provvedendo a trasmetterli all'azienda entro i tempi concordati. Il servizio è completamente gratuito ed intende rispondere all'esigenza sempre più crescente da parte delle aziende di poter selezionare il proprio personale fra una rosa di candidature mirate.

Sede di Vasto, Corso Europa, 29/B - Referente: Carlo Viggiano (cell. 339 23 47 612), Vito Cilli (cell. 335 84 10 629)

Sede di Pescara, via Milano, 75 - Referente: Rosa D’Elia (cell. 393 19 95 028)

info@acmvasto.it