Dopo la sosta natalizia riprende il campionato di calcio a 5. Risultati opposti per le due formazioni del Vastese impegnate nel girone B di serie C2. Il Casalbordino agguanta nel finale un’importante vittoria con l’Atessa, mentre la Virtus Cupello è costretta a soccombere in casa del Guardiagrele. Sabato prossimo alle 15 le due squadre si affronteranno presso la Palestra Comunale di Cupello, in un derby che promette spettacolo.

Casalbordino C5 - Real Atessa 5-4

La sfida tra Casalbordino e Atessa è uno scontro testa-coda che si rivela tale solo dal punto di vista della classifica. I giallorossi (per l’occasione in maglia rosanero) soffrono la grande aggressività dei ragazzi di mister Musacchia e riescono solo nel finale di gara a portare a casa una vittoria importantissima che allunga a 6 la striscia di risultati utili, con 4 vittorie consecutive.

Parte subito in salita la gara per mister Lanza ed i suoi, dopo 3’ il Real passa su calcio d’angolo grazie ad un autogol di tacco di Giurastante che, se avesse segnato nella porta giusta, avrebbe raccolto applausi per la pregevole deviazione. Passano appena 5’ ed un’incomprensione tra Di Ghionno e D’Alonzo manda di nuovo in rete gli avversari. Il Casalbordino, però, non si scompone più di tanto, time out per mister Lanza ed inizia l’assalto al fortino di Gallucci, estremo difensore ospite, che dopo vari interventi subisce la rete di D’Alonzo su schema da calcio d’angolo e manda la gara all’intervallo sul risultato di 1 a 2 per l’Atessa.

Inizia la ripresa e dopo 6’ è capitan Fortunato, ben imbeccato da Ninni, che pareggia l’incontro. Ora il Casalbordino sembra avere in mano l’incontro e sfiora ripetutamente la rete del vantaggio ma, intorno al 15’, trova la beffa su un’azione di ripartenza del Real. A questo punto i giallorossi si lanciano all’assalto a testa bassa e, dopo vari tentativi, trovano di nuovo il pareggio grazie ad un bel goal di Di Risio, fresco capitano della rappresentativa regionale abruzzese. Il pareggio non servirebbe a nulla a patron Santoro ed i suoi. Quando mister Lanza sta per tentare la carta del portiere di movimento ecco che il Casalbordino pesca il jolly mandando in campo Di Ghionno per sfruttare un calcio di punizione dal limite. Il suo giocatore non tradisce e, ricevuta la palla da un compagno, lascia partire un bolide che si insacca alle spalle di un Gallucci che questa volta non riesce a fare il miracolo. Sul 4-3 per i padroni di casa la partita si infiamma, con gli ultimi 7 minuti concitati in cui Fortunato e compagni sfiorano più volte la quinta rete. Al fischio finale esplode la gioia dei giocatori in campo e del numeroso pubblico, per questa squadra che si conferma terza forza del campionato e in settimana si preparerà per affrontare il derby di Cupello.

Real Guardiagrele - Virtus Cupello 4-2

Inizia come una sconfitta il girone di ritorno per il Virtus Cupello caduto 4-2 sul sintetico di Guardiagrele. A gravare sul risultato sono le tante assenze nella squadra di mister Porfirio. Ancora fermo ai box Perazzoli, out Cocchini per impegni di lavoro gli ospiti si presentano sul campo con 8 uomini a disposizione.

La difesa arcigna del Cupello regge per 18 lunghi minuto l’assalto del Guardiagrele. Al 19’, però, i rossoblu sono costretti a capitolare con Massimini che porta in vantaggio i suoi. Allo scadere della prima frazione di gioco la formazione di mister Simigliani trova anche il raddoppio sfruttando un errore in disimpegno della Virtus.

Nella ripresa il Cupello continua a concentrarsi sulla fase difensiva e al 15’ riesce a trovare la rete della speranza con una bella punizione realizzata da Luca Grimaldi. Ma i padroni di casa ci mettono appena due minuti a ristabilire le distanze, con la doppietta personale di Massimini, il migliore dei suoi insieme al portiere Dragani. Al 23’ è ancora lui a calare il poker guardiese, prima che Scafetta accorci le distanze per il 4-2 finale. Tanti rimpianti per la formazione del presidente Meninni per non aver potuto giocare ad armi pari. Sabato prossimo il derby con il Casalbordino sarà l’occasione per il pronto riscatto, con la Virtus che deve necessariamente fare punti se non vuole essere risucchiata verso il fondo della classifica.

La 1ª giornata di ritorno: Penne-Francavilla 5-6, Paglieta - Integra Sport Chieti 5-7, Tombesi Ortona-Virtus Majna 6-1, Casalbordino - Real Atessa 4-3, Fossacesia-Phoenix Ortona 7-4, Real Guardiagrele - Virtus Cupello 4-2. riposa: Atl.Lanciano

La classifica: 29 Francaviila; 27 Atletico Lanciano (R); 26 Casalbordino; 24 Guardiagrele; 21 Paglieta, Integra Sport Chieti; 18 Penne, Virtus Cupello; 16 Virtus Majna, Fossacesia; 13 Tombesi Ortona; 6 Real Atessa; 1 Phoenix Ortona