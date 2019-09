La lunghissima sosta non ha creato problemi alla BCC San Gabriele che si è ripresentata in campo ieri per la sfida all'Antoniana Pescara, avversaria diretta per l'accesso ai playoff del campionato di serie C. Le ragazze allenate da Ettore Marcovecchio hanno ottenuto una soddisfacente vittoria per 3-1 (19-25/25-18/23-25/22-25), pur giocando a sprazzi e rischiando in diversi frangenti la rimonta delle padrone di casa.

Dopo un avvio molto positivo, con il primo set conquistato senza troppi affanni, le pescaresi sono riuscite ad imporsi nel secondo. Nonostante i "soliti" errori, in particolare in attacco, Mariani e compagne sono riuscite a portare a casa i 3 punti preziosi pre il preosieguo del campionato. "Abbiamo commesso troppi errori - commenta Marcovecchio - che potevano crearci ancora più problemi. In campo ho visto molto bene Di Tizio, con le sue fast micidiali, la solita De Marinis e il libero De Lena. Le altre sono state molto discontinue durante i 4 set giocati".

Con questa vittoria la formazione vastese si piazza al secondo posto in classifica, con 2 punti di vantaggio sul Campobasso (che però ha osservato il turno di riposo) e 3 su Antoniana e Pallavolo Teatina. Domenica prossima si tornerà a giocare in casa. Alla palestra del Centro Sportivo San Gabriele sarà di scena il Sambuceto che, dopo il cambio di allenatore, ha ottenuto due vittorie consecutive.