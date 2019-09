Antonio Bruno è il nuovo portiere della Vastese, l'operazione è stata chiusa oggi dal presidente Giorgio Di Domenico e dal vice Luigi Salvatorelli.

Un acquisto resosi necessario dopo che nella partita di domenica a Montesilvano il portiere titolare Cialdini è stato ammonito e sarà quindi costretto a saltare il prossimo inconto per squalifica, insieme ad Avantaggiato.

Classe 1983, Bruno, che ha giocato nel Vasto Marina dallo scorso campionato fino a novembre, sarà quindi uno dei vari ex in campo nella sfida in programma domenica prossima all'Aragona.

Il nuovo estremo difensore biancorosso si unirà al gruppo già dall'allenamento di domani pomeriggio.