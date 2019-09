Dal 14 al 21 gennaio l'associazione NGO Connect ospiterà a Vasto un corso di formazione (training course 3.1 ) internazionale sull'inclusione sociale giovanile dal nome “ Step Up for inclusion ”, che si terrà presso l'Hotel dei 7.

Il programma europeo Youth in Action si pone come obiettivo quello della cooperazione tra le nazioni appartenenti all'Unione Europea; così l'Associazione Connect, dopo lo Youth Exchange tenutosi a Casalbordino a settembre 2013, ha organizzato questo training course che si pone come scopo principale quello di far accrescere la consapevolezza della condizione dei giovani con minori opportunità e di favorire l'inclusione sociale di essi nella comunità, utilizzando prevalentemente tecniche di teatro forum.