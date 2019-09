"E' così da un mese. Marciapiede e strada bagnati. Una perdita che abbiamo segnalato, ma nessuno è venuto a riparare le tubature". Protestano a Vasto i residenti di via Santa Caterina da Siena per una perdita d'acqua nei pressi della villetta Ciccarone, l'area verde che costeggia la strada i cui si trovano le loro abitazioni e la parallela via Ciccarone, in una delle zone più popolose della città.

"Da un mese chiediamo alla Sasi di intervenire. Perdite d'acqua come queste - chiede il cittadino che ha segnalato il problema a zonalocale.it - influiscono sui disagi che subiamo ogni giorno? Nel mio condominio, ad esempio, ogni mattina manca l'acqua ed entra in funzione l'autoclave. E' normale che questo, oltre che nei periodi di siccità, avvenga anche d'inverno?".