Papa Francesco ha annunciato oggi i nomi dei vescovi che il prossimo 22 febbraio riceverano da lui la porpora cardinalizia. Tra i 16 prescelti c'è anche monsignor Loris Capovilla, ex segretario particolare di Papa Giovanni XXIII e arcivescovo metropolita di Chieti, con l'amministrazione anche della diocesi di Vasto, dal 1967 al 1971. Monsignor Capovilla, 98 anni, diventerà cardinale proprio nell'anno della canonizzazione di Papa Roncalli, che ha seguito sia nell'esperienza cardinalizia che in quella vaticana, fino alla sua morte.

Era stato il suo successore, Paolo VI, ad ordinarlo vescovo il 16 luglio 1967. Dopo l'esperienza in Abruzzo, Capovilla fu nominato vescovo di Mesembria (già sede di Roncalli) e prelato di Loreto. Nel 1988 le sue dimissioni da vescovo di Mesembria, di chi ha conservato il titolo, ed il ritiro a Sotto il Monte Giovanni XXIII (Bergamo), paese natale del Papa buono.

Già in passato era stata pronosticata la porpora per monsignor Capovilla che, in ogni caso, non sarà tra i 120 cardinali che hanno il diritto di voto in un eventuale Conclave, avendo superato la soglia degli 80 anni. Lo scorso novembre, in occasione dell'arrivo nella parrocchia di Stella Maris delle reliquie di Giovanni XXIII, monsignor Capovilla fu in contatto telefonico con le persone riunite in chiesa, con grande emozione da parte di chi potè ascoltare le sue toccanti parole.