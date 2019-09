Casalbordino-United Cupello 1-3. United subito pericoloso con una traversa di Ruzzi al 5' del primo tempo. Prima frazione con gli ospiti più incisivi e determinati a fare risultato. Il gol è nell'aria dopo un miracolo del portiere di casa Cinalli su tap-in di Ottaviano è Scafetta a sbloccare il risultato al 23' su calcio piazzato del nuovo acquisto Di Meco. Ancora United, eurogol del bomber Zara al 44' che incrocia su rimessa del portiere, nulla da fare per l'incolpevole Cinalli.

Nella ripresa escono i padroni di casa, ma in difesa De Filippis e company chiudono bene tutti gli spazi. Il Casalbordino non demorde e trova il gol del 1-2 con Di Meco, splendida punizione nel sette. United cinico si riporta in vantaggio e su classica azione di contropiede sigla al 94' con Portellini, servito dall'intraprendente Zara, la rete del definitivo 1-3. Ora la vetta è distante 5 punti. Nel prossimo turno è in programma la trasferta a Montazzoli, un'altra gara impegnativa. Al gruppo si è unito in settimana l'ultimo acquisto Giuseppe Marino.

Le altre partite. United Cupello a parte, perdono tutte le prime della classe, a cominciare dalla capolista Fara San Martino sconfitta in casa 3-4 contro il Guastameroli che con questa vittoria si piazza al settimo posto insieme al Palombaro vincente 4-1 a San Salvo contro lo Sporting ora terzultimo, in vantaggio gli ospiti con Claudicante, poi arriva la tripletta di Pierri. Il Tre Ville passa 3-1 a Scerni contro il Real San Giacomo, in gol per i locali Fruguglietti, e resta al secondo posto in classifica a 4 lunghezze dalla prima.

Lo Scerni invece è battuto 3-0 a Lanciano contro la Spal e viene scavalcato in classifica dallo United Cupello. Il Real Montazzoli viene fermato in casa 1-2 dal Roccaspinalveti. Il Monteodorisio supera di misura 1-0 in casa la Casolana con gol di Mirolli e resta al penultimo posto, clamoroso successo del fanalino di coda Castelfrentano in casa del Trigno Celenza con il risultato di 2-0, Taraborrelli e De Leonardis i marcatori.

I risultati della 15esima giornata di Prima Categoria, girone B. Casalbordino-United Cupello 1-3, Fara San Martino-Gustameroli 3-4, Monteodorisio-Casolana 1-0, Real Montazzoli-Roccaspinalveti 1-2, Real San Giacomo-Tre Ville 1-3, Spal Lanciano-Scerni 3-0, Sporting San Salvo-Palombaro 1-4, Trigno Celenza-Castelfrentano 0-2

La classifica. Fara San Martino 34, Tre Ville 30, United Cupello 29, Scerni 27, Real Montazzoli 26, Casalbordino 22, Palombaro e Guastameroli 21, Roccaspinalveti 20, Real San Giacomo 19, Casolana e Spal Lanciano 17, Trigno Celenza 16, Sporting San Salvo 13, Monteodorisio 10, Castelfrentano 7

Il prossimo turno, 19 gennaio, ore 14.30. Casalbordino-Castelfrentano, Fara San Martino-Scerni, Monteodorisio-Tre Ville, Real Montazzoli-United Cupello, Real san Giacomo-Palombaro, Roccaspinalveti-Guastameroli, Spal Lanciano-Trigno Celenza, Sporting San Salvo-Casolana

La Seconda Categoria tornerà in campo domenica prossima, la Terza invece il 26 gennaio.

Il programma della 14esima giornata (1° di ritorno) di Seconda Categoria, girone B, domenica 19 gennaio, ore 14.30. Casalanguida-Fresa, Furci-Colledimezzo, Incoronata Calcio Vasto-Montalfano, Mario Turdò-Gissi, Paglieta-Valle Del Treste Liscia, Real Montalfano-Fossacesia, San Buono-Mario Tano

La classifica. Real Montalfano 28, Paglieta 27, San Buono 23, Mario Tano 22, Incoronata Calcio Vasto 22, Gs Montalfano 21, Fresa 20, Gissi 16, Fossacesia 90 16, Colledimezzo 16, Mario Turdò 16, Furci 13, Valle del Treste Liscia 8, Casalanguida 5

Il prossimo turno, domenica 26 gennaio, ore 14.30. Colledimezzo-Incoronata Calcio Vasto, Fossacesia 90-Mario Turdò, Fresa-San Buono, Gissi-Paglieta, Mario Tano-Real Montalfano, Montalfano-Casalanguida, Valle Del Treste Liscia-Furci

Il programma dell’undicesima giornata della Terza Categoria Vasto, domenica 26 gennaio, ore 14.30. Carunchio-Dinamo Roccaspinalveti, Casalese-Virtus Rocca San Giovanni, Lentella-Real Porta Palazzo, Odorisiana-Lupi Marini, Real Alto Vastese-Guilmi, Sporting Vasto-Virtus Tufillo

La classifica. Virtus Rocca San Giovanni 23, Odorisiana* 23, Virtus Tufillo* 18, Real Porta Palazzo 15, Casalese 15, Dinamo Roccaspinalveti 15, Carunchio 13, Guilmi 10, Lupi Marini 9, Real Alto Vastese 7, Sporting Vasto 6, Lentella 4 (* una partita in meno)

Il prossimo turno, domenica 2 febbraio, ore 15.00. Carunchio-Odorisiana, Casalese-Guilmi, Dinamo Roccaspinalveti.Virtus Tufillo, Lentella-Lupi Marini, Real Alto Vastese-Real Porta Palazzo, Sporting Vasto-Virtus Rocca San Giovanni