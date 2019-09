Niente da fare per il Vasto Marina che in casa contro il Pineto era alla ricerca della quinta partita consecutiva. Maloku regala la gioia ai suoi al 15', da quel momento in poi la squadra di mister Precali non riesce a metterla dentro. La compagine di Ciarrocchi, nonostante una classifica non proprio delle migliori, si conferma quadrata e impegnativa.

Ammonito Spagnuolo che salterà la partita di domenica prossima contro la Vastese nella quale ha militato fino a novembre.





La partita. Il Pineto è sesto a 27 punti in classifica e viene dalla sconfitta interna di domenica contro l’Acqua&Sapone, all’Aragona è già stato battuto dalla Vastese. Il Vasto Marina, quartultimo insieme al River Casale con 19 punti, nell’ultimo turno ha travolto 4-0 l’Altinrocca fuori casa, viene da 4 vittorie consecutive senza subire reti. All’andata è finita 0-0.

I padroni di casa devono fare a meno dello squalificato Veron, al suo posto gioca Riella. Diffidati Nocciolino, Giuliano, Napolitano, Benedetto e Spagnuolo. In tribuna anche l’ex arbitro di serie A Antonio Giannoccaro, commissario della Commissione Arbitri Interregionale.

La prima conclusione della partita è di Ridolfi all'11’ e sfiora la traversa, al 15’ ospiti in vantaggio, Colacioppo serve Maloku in area che con un pallonetto scavalca Antenucci. Il Pineto non è sazio e al 22’ una punizione, ancora di Colacioppo, si avvicina all’incrocio.

Il Vasto Marina si vede in avanti al 29’ quando un tiro di Riella da fuori area supera la traversa. Al 31’ contropiede del Pineto, palla a Colancecco che fa partire un diagonale che finisce sul fondo. Al 35’ Stivaletta calcia una punizione, sulla traiettoria arriva Benedetto di piede che al volo manda fuori.

Al 41’ Pica batte un calcio piazzato vicino alla lunetta del corner sulla destra, mette in mezzo, Ridolfi colpisce al volo ma è impreciso. Al 44’ Antenucci si supera su una conclusione in area di Colacioppo, poi di Ridolfi manda fuori.

E' un brutto Vasto Marina che fatica a giocare in avanti, si sente la mancanza di Veron, gli ospiti giocano prevalentemente nella metà campo avversaria, mentre i vastesi si vedono pochissime volte dalle parti di Di Furia, troppo arretrati non riescono ad uscire dalla propria metà campo.

Nella ripresa i padroni di casa rientrano con un altro spirito e provano a metterla dentro con maggiore convinzione, al 51’ Riella dalla sinistra entra in area, salta Assogna G. e prova a sorprendere Di Furia con un tiro a giro che il portiere toglie dall’incrocio.

Al 61’ punizione di Stivaletta da fuori area, Giuliano colpisce di testa e il portiere avversario blocca, al 77’ Precali mette dentro un’altra punta, Cesario al posto di Riella, ma il risultato non cambia. All'83’ Stango dalla sinistra serve Manno che non ci arriva.

Niente da fare per il Vasto Marina che non mette la quinta e proverà a fare bottino pieno domenica prossima all'Aragona contro la Vastese oggi vittoriosa 3-1 a Montesilvano contro l'Acqua&Sapone.

Tabellino

Vasto Marina-Pineto 0-1 (0-1)

Marcatori: 15’ Maloku (Pineto)

Vasto Marina: Antenucci, D’Alessandro (92’ Monachetti), Napolitano (93’ Piras), Spagnuolo, Menna, Benedetto, Giuliano, Stivaletta, Manno, Stango, Riella (77’ Cesario). A disposizione Gaspari, Labrozzi, Nocciolino, Marinelli. Allenatore Precali

Pineto: Di Furia, Assogna D., Assogna G., Pica, Stacchiotti, Di Girolamo, Colancecco (66’ Francia), Teccarelli, Ridolfi, Colacioppo, Maloku. A disposizione Pistocchi, Barone, Ferretti, Peppoloni, Rastelli, D’Attanasio. Allenatore Ciarrocchi

Arbitro: Jacopo Tolve di Salerno (Ennio Di Girolamo de L’Aquila, Fabio Di Tommaso de L’Aquila)

Ammoniti: Spagnuolo (Vasto Marina), Stivaletta (Vasto Marina), Stango (Vasto Marina)

I risultati della 20esima giornata di Eccellenza (Terza di ritorno). Acqua&Sapone-Vastese 1-3, Capistrello-Virtus Cupello 3-1, Civitella Roveto-Avezzano 2-6, Francavilla-Altinrocca 1-2, Miglianico-River Casale 4-0, Rosetana-Montorio 1-1, San Nicolò-Torrese 3-1, San Salvo-Alba Adriatica 1-1, Vasto Marina-Pineto 0-1

La classifica. San Nicolò 54, Avezzano 44, Capistrello 40, Torrese 37, Vastese 32, Pineto 30, San Salvo e Miglianico 27, Alba Adriatica 25, Acqua&Sapone, Virtus Cupello e Rosetana 23, Francavilla 20, River Casale e Vasto Marina 19, Montorio 17, Altinrocca 14, Civitella Roveto 11

Il prossimo turno, domenica 19 gennaio, ore 14.30. Alba Adriatica-Civitella Roveto, Altinrocca-Avezzano, Capistrello-Miglianico, Montorio-Acqua&Sapone, Pineto-Francavilla, River Casale-San Nicolò, Torrese-San Salvo, Vastese-Vasto Marina, Virtus Cupello-Rosetana