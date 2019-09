San Salvo-Alba Adriatica 1-1. Il San Salvo non va oltre il pareggio casalingo con l’Alba Adriatica e si lascia scappare un’ottima opportunità per conquistare tre punti preziosi. Protagonista principale della gara è stato indubbiamente il direttore di gara Pierpaolo Carella di Chieti autore di una pessima prova. Nei locali unico indisponibile il secondo portiere Luca Raspa.

Dopo due minuti è il San Salvo a sfiorare il vantaggio con Marinelli che lanciato a rete si fa recuperare al momento del tiro.

All’undicesimo minuto il match si sblocca: Vitiello commette fallo per l’arbitro è rigore e dal dischetto De Beradinis spiazza Mainardi e sigla il vantaggio. Alla mezz’ora dribbling di Vinciguerra ma il tiro dal limite è facile preda dell’estremo difensore albese. Un minuto dopo i biancazzurri protestano per un spinta in area di Prosperi ai danni di Cappelletti ma Carella lascia giocare. Al 34’ punizione magistrale di Quaranta con la palla che si stampa sul palo e la respinta di Lappicirella attraversa tutta la linea di porta e finisce sul fondo a fin di palo. La gara è molto nervosa e il gioco ne risente notevolmente. Poco prima della fine del primo tempo dopo un fallo di Antonacci, Felice protesta dalla panchina e viene espulso.

Nella ripresa il San Salvo cerca di spingere sull’acceleratore e al 21’ perviene al pareggio con Marinelli abile a ribattere in rete il tiro di Vinciguerra respinto da Masi. Al 24’ ci prova Antenucci dal limite ma la sua sforbiciata viene bloccata a terra dal portiere. Qualche minuto dopo ancora proteste tra i locali per un tocco di mano in area ospite. Alla mezz’ora altro episodio chiave: Fiore viene colpito in pieno volto e il portiere Mainardi reagisce, l’arbitro espelle l’estremo difensore locale ma non prende provvedimenti per il giocatore albese.

Il tecnico Gallicchio è costretto a sostituire il fantasista Vinciguerra con il portiere della juniores Marinelli, classe 1996. I locali in 10 uomini non demordono e cercano di mantenere il pallino del gioco anche se non riescono a creare grossi grattacapi alla difesa ospite. A tre minuti dal termine i locali rimangono in 9 per un fallo a centrocampo del giovane Alberico che gli costa il cartellino rosso. Al 90’ l’ultima occasione è per i biancazzurri ma il tiro di Marinelli termina di poco a lato. Domenica per il San Salvo difficile trasferta sula campo della Torrese quarta in classifica, oggi sconfitta 3-1 dalla capolista San Nicolò. (Luca Di Sciascio)

Tabellino

San Salvo-Alba Adriatica 1-1 (0-1)

Marcatori: De Baradinis A. 11’pt (Alba Adriatica), 21’st Marinelli (San Salvo)

San Salvo: Mainardi, Pollutri, Alberico, Quaranta, Lappicirella, Fiore, Cappelletti (8’st Di Pietro), Vitiello (22’st Izzi), Marinelli V., Vinciguerra (31’st Marinelli L.), Antenucci. A disposizione: Tortora, Ramundo, Del Borrello, Felice. Allenatore Claudio Gallicchio

Alba Adriatica: Masi, Tarquini, Prosperi, Belardinelli, Scarpetti, Faragalli, Di Giorgio (40 st’ Scaramazza), De Beradinis A., Pirelli (47’st Di Nicola), Liguori, Antonacci. A disposizione: Petrini, D’Eustacchio, Ferretti, De Beradinis G., Ruggieri. Allenatore Castroni

Arbitro: Pierpaolo Carella di Chieti (Pantalone e Sferrella di Pescara)



Ammoniti: Fiore, Vitiello, Marinelli, Antenucci, (San Salvo); Prosperi, De Beradinis A., Antonacci (Alba Adriatica).



Espulsi: 42’st Alberico, 30’st Mainardi, 40’pt Felice dalla panchina (San Salvo)

Capistrello-Virtus Cupello 3-1. Si interrompe a Capistrello la corsa della squadra di Memmo dopo 8 risultati utili consecutivi (4 vittorie e 4 pareggi). I padroni di casa, terza forza del campionato, passano subito in vantaggio dopo tre minuti con un gol di Edoardo De Meis, ad un minuto dalla fine del primo tempo arriva il raddoppio, su calcio di rigore, con Pendenza. Accorcia per gli ospiti Contigiani al 51', ma all'84' arriva la terza rete del Capistrello, che porta la firma di Miccichè ancora su rigore. Espulsi nel Cupello Martelli, nell'azione che ha decretato il primo calcio di rigore per il Capistrello, e Di Lello nel finale.

I rossoblu restano a 23 punti con la Rosetana, avversario di domenica prossima in casa e diretta concorrente per la salvezza, che oggi ha pareggiato 1-1 contro il Montorio.





I risultati della 20esima giornata di Eccellenza (Terza di ritorno). Acqua&Sapone-Vastese 1-3, Capistrello-Virtus Cupello 3-1, Civitella Roveto-Avezzano 2-6, Francavilla-Altinrocca 1-2, Miglianico-River Casale 4-0, Rosetana-Montorio 1-1, San Nicolò-Torrese 3-1, San Salvo-Alba Adriatica 1-1, Vasto Marina-Pineto 0-1

La classifica. San Nicolò 54, Avezzano 44, Capistrello 40, Torrese 37, Vastese 32, Pineto 30, San Salvo e Miglianico 27, Alba Adriatica 25, Acqua&Sapone, Virtus Cupello e Rosetana 23, Francavilla 20, River Casale e Vasto Marina 19, Montorio 17, Altinrocca 14, Civitella Roveto 11

Il prossimo turno, domenica 19 gennaio, ore 14.30. Alba Adriatica-Civitella Roveto, Altinrocca-Avezzano, Capistrello-Miglianico, Montorio-Acqua&Sapone, Pineto-Francavilla, River Casale-San Nicolò, Torrese-San Salvo, Vastese-Vasto Marina, Virtus Cupello-Rosetana