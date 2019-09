Episodio a tinte gialle questa notte a San Salvo. Era circa l'una quando un automobilista, tornando a casa dal lavoro, è stato fermato in via Pertini da una donna russa che chiedeva aiuto. L'uomo ha accostato l'auto e ha notato che la donna aveva una profonda ferita sul braccio, da cui perdeva molto sangue. Ha detto all'automobilista di essere stata aggredita dal compagno, racconto che si è poi rivelato non veritiero. Sono stati lo stesso automobilista ed alcuni residenti, richiamati dal trambusto, a prestarle i primi soccorsi.

Alla notizia dell'arrivo dei carabinieri e dell'ambulanza, la donna ha tentato la fuga, salvo essere ritrovata a poca distanza, riversa a terra senza forze per la gran quantità di sangue perso dalla ferita. E' stata quindi caricata sull'ambulanza e trasferita al San Pio da Pietrelcina di Vasto, dove è stata ricoverata. Le indagini condotte dai carabinieri, secondo quanto riferisce il maggiore Giancarlo Vitiello, evidenziano come si sia trattato di un caso di autolesionismo e non di violenza domestica, come detto dalla straniera ai suoi soccorritori.