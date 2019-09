Torna alla vittoria, che mancava da tre giornate, la Vastese a Montesilvano con il risultato di 3-1, nella sfida che metteva di fronte i due ex compagni di squadra e amici Lemme e Naccarella. Al 23' in gol D'Adamo, al primo sigilllo in biancorosso, Soria (9 gol) al 49' e Torres (8 gol) su calcio di rigore al 94'. I padroni di casa erano riusciti a pareggiare al 24' con Del Gallo.

Ammoniti nel finale Cialdini e Avantaggiato entrambi diffidati, salteranno quindi la sfida interna contro il Vasto Marina di domenica prossima. In arrivo in settimana, probabilmente già da martedì, un nuovo portiere che farà parte della rosa e che sarà il titolare nella stracittadina.

I biancorossi, anche se ormai andrebbero chiamati i blu, dal colore delle maglie che indossano stabilmente in tutte le gare, non vincevano in trasferta dal 20 ottobre ad Avezzano e con questi tre punti salgono a quota 32 e restano al quinto posto, in zona play off.

La squadra di Lemme è in serie positiva da 8 giornate, con 3 vittorie e 5 pareggi, l'ultima sconfitta resta quella del 10 novembre per 3-2 contro la Torrese.





I risultati della 20esima giornata di Eccellenza (Terza di ritorno). Acqua&Sapone-Vastese 1-3, Capistrello-Virtus Cupello 3-1, Civitella Roveto-Avezzano 2-6, Francavilla-Altinrocca 1-2, Miglianico-River Casale 4-0, Rosetana-Montorio 1-1, San Nicolò-Torrese 3-1, San Salvo-Alba Adriatica 1-1, Vasto Marina-Pineto 0-1

La classifica. San Nicolò 54, Avezzano 44, Capistrello 40, Torrese 37, Vastese 32, Pineto 30, San Salvo e Miglianico 27, Alba Adriatica 25, Acqua&Sapone, Virtus Cupello e Rosetana 23, Francavilla 20, River Casale e Vasto Marina 19, Montorio 17, Altinrocca 14, Civitella Roveto 11

Il prossimo turno, domenica 19 gennaio, ore 14.30. Alba Adriatica-Civitella Roveto, Altinrocca-Avezzano, Capistrello-Miglianico, Montorio-Acqua&Sapone, Pineto-Francavilla, River Casale-San Nicolò, Torrese-San Salvo, Vastese-Vasto Marina, Virtus Cupello-Rosetana