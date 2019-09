Inizia da Palestrina il girone di ritorno della BCC Vasto Basket, con i biancorossi chiamati a difendere il quarto posto e non perdere il treno playoff. Dopo una gara intensa e sofferta, i biancorossi conquistano un'importante vittoria per 73-68, la decima in campionato, che vale la conferma del quarto posto in classifica. E domenica prossima al PalaBCC arriverà l'Amatori Pescara, per un derby che vale tanto.

La gara. La prima buona notizia per i vastesi è l'assenza di Vitale, uno dei giocatori più forti, nelle fila del Palestrina. Pronti-via i biancorossi si presentano con un tiro da 3 di Vincenzo Dipierro come biglietto da visita e poi riescono ad incrementare il punteggio portandosi sull’8-2. I padroni di casa non ci stanno e, sospinti da un pubblico numeroso e rumoroso pubblico, riescono a recuperare e portarsi in vantaggio, con Rossi che segna il canestro del 10-9. Si gioca punto a punto, con Serroni che qualche secondo prima della sirena mette a segno il 19-18 per la BCC Vasto Basket.

E’ però disastroso l’inizio del secondo quarto per i vastesi che, per tre minuti, non riescono ad andare a canestro, commettendo una serie di errori gratuiti di cui il Palestrina approfitta solo in parte, riportandosi avanti per 20-19. E’ Federico Durini a dare la sveglia ai suoi con un bel canestro da tre. Arriva anche il massimo vantaggio per la squadra di coach Di Salvatore +7, grazie ad un Serroni in ottima forma. Se Samoggia infila la bomba che vale il meno 2 per i suoi, Di Carmine è micidiale da sotto. Ma negli ultimi minuti il Palestrina riesce a trovare per due volte il pareggio che porta le squadre sul 34-34 con cui si va al riposo lungo.

Al rientro in campo le due squadre continuano a dare vita ad un match equilibrato e poco spettacolare. Sono ancora i biancorossi a cercare l’allungo e sembrano quasi riuscirci. Ma poi è Cara a riportare il Palestrina prima in pareggio e poi in vantaggio. Gli risponde Durini, con una penetrazione e un canestro da tre, al secondo tentativo, per il 44-47. Nel finale è ancora la squadra di coach Longano a trovare i canestri che valgono il 50-49 che chiude la frazione.

Si torna in campo per gli ultimi 10 minuti che decideranno il match. La BCC Vasto Basket cerca di imprimere il suo gioco agli avversari e gli effetti si vedono, con i canestri di Serroni e Dipierro, di cui uno da distanza siderale, che costruiscono un break importante e fa tornare gli ospiti a +7. Poi, però, arriva una fase caratterizzata da poca lucidità per la squadra vastese. Sergio commette il 5° fallo e deve uscire dal campo quando mancano ancora 6'41'' al termine della gara. Trenta secondo più tardi la BCC Basket raggiunge il bonus dei falli, dando al Palestrina la possibilità di andare in lunetta ad ogni fallo subìto. Fortunatamente per i vastesi anche i laziali commettono tanti falli, raggiungendo la quota limite qualche minuto più tardi. Anche Rossi, uno dei migliori del Palestrina, spende il 5° fallo e deve lasciare il campo, con Dipierro che va in lunetta per ottenere il massimo vantaggio, +8. E' una palla persa ingenuamente in attacco dalla BCC Vasto a concedere al Palestrina il contropiede del -4, poi ancora un errore che induce Di Salvatore a chiamare timeout per riordinare le idee in vista degli ultimi 3 minuti. Samoggia (top scorer del match) e Cara sbagliano poco e tengono a galla i padroni di casa, ricucendo pian piano lo svantaggio. Dopo uno scontro di gioco con Omoregie, Matteo Marinelli è costretto ad abbandonare il campo in barella, riducendo ulteriormente le possibilità a disposizione di coach Di Salvatore. A 25 secondi dalla fine Di Carmine va in lunetta e non sbaglia, toccando il +4. Ultimi secondi al cardiopalma, con la formazione vastese che, nonostante i tanti liberi sbagliati, riesce a mantenere i nervi saldi e conquistare una vittoria pesantissima con il tabellone che alla sirena finale segna 68-73.

Pall. Palestrina - BCC Vasto Basket 68-73

Pall. Palestrina: Rossi 7, Molinari 0, Di Giacomo 6, Brenda 3, Samoggia 30, Baroni 4, Omoregie 5, Di Mauro ne, Cara 13, Perna ne. Coach: Longano

BCC Vasto Basket: Sergio 4, Di Carmine 14, Dipierro 18, Marinell 5i, Serroni 18, Di Tizio 2, Ierbs ne, Durini 12, Menna ne, Bucci ne. Coach: Di Salvatore

Usciti per cinque falli: Rossi (P), Sergio e Di Carmine (V)

Classifica. 24 Latina Basket , 22 Npc Rieti, Amatori Pescara, 20 BCC Vasto Basket, 16 Pall. Senigallia, Porto Sant’Elpidio, 14 Giulianova Basket, 12 Poderosa Montegranaro, 10 Pall. Palestrina, Orvieto Basket, Eurobasket Roma, Stella Azzurra Roma, 6 Virtus Basket Fondi, 4 Sicoma Valdiceppo