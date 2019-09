Buone notizie per i residenti di località Salce e Tratturo, zone a sud della città di Vasto. Il nuovo anno porterà nelle case il gas metano, grazie al provvedimento numero 387 della Giunta che stabilisce la metanizzazione nelle due aree oggi non coperte dal servizio.

L'amministrazione ha reputato come inderogabile l'intervento in "una zona che, in virtù del nuovo Piano Regolatore, ha subito e sta subendo notevoli ampliamenti abitativi che necessitano quindi di queste strutture primarie".

Ad effettuare i lavori sarà G6 Rete Gas (Gruppo Enel Gas), subentrata ad Italcogim nella gestione della rete. Dopo località Tratturo e Salce, altre zone della città, dove oggi le famiglie non hanno a disposizione il metano, verranno interessate dai lavori infrastrutturali.