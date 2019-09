Domenica 12 gennaio 2014 alle ore 17.00 presso l’Auditorium comunale “Tito Molisani” è in programma il convegno: “Modesto Della Porta a Casalbordino”, organizzato dall’Associazione culturale “La Fenice” con il patrocinio del Comune di Casalbordino.

Modesto Della Porta è scomparso a Guardiagrele il 23 luglio 1938, a 53 anni. La sua cultura non nasce dai libri scolastici, bensì deriva dalla conoscenza dei proverbi e delle tradizioni abruzzesi. Non potendosi considerare propriamente un letterato, in passato, nonostante il grande successo riscosso dalle sue poesie e la conseguente notorietà, non fu mai molto apprezzato dai critici letterari.

Solo di recente si è iniziato ad apprezzarne l’originale espressività e a dargli il merito di far conoscere la vita delle genti abruzzesi di un tempo: una vita povera, umile e fatta di immani sacrifici. Con le sue opere Modesto Della Porta rappresenta in chiave umoristica la realtà del suo tempo, in maniera molto spesso cruda, con la semplicità e la genuinità di un uomo del popolo, che evita ragionamenti e spiegazioni filosofiche.

Egli riesce a far riflettere sul dolore umano, ma lo fa sempre servendosi del riso. Tra le sue opere raccolte, Ta-Pù’ e la Novena di Natale. La serata culturale sarà curata dal prof. Mario Palmerio e si concluderà con un buffet e brindisi augurale.