Il Real Tigre torna alla vittoria dopo lo stop esterno contro la Virtus Ortona di sabato scorso. In casa contro la Valle Del Foro, nella seconda giornata di ritorno del campionato di Promozione, girone B, finisce 2-1.

Senza Ferrazzo squalificato ci pensa Madonna, in gol anche nel 2-2 dell'andata. L'attaccante vastese firma una doppietta che gli permette di salire a quota 7 gol in questo campionato. Arrivano tutti nella ripresa i gol, al 48' vantaggio del Real Tigre, il raddoppio all'87' e la rete ospite al 90' con Cellucci su calcio di rigore concesso per un fallo di capitan Vetta che è stato espulso.

La squadra di Liberatore sale al nono posto, a 25 punti in classifica, e resta a distanza di sicuerzza dalla zona a rischio, la Valle Del Foro si ferma a 27.

Nel prossimo turno il Real Tigre giocherà in trasferta contro il Castiglione Val Fino che all'andata si impose al San Tommaso di Vasto Marina con il risultato di 2-1.

Il programma della 19esima giornata di Promozione, girone B (2° di ritorno). Fossacesia-Lauretum, Guardiagrele-Castello 2000, Moscufo-Borrello, Pacentro-Castiglione Val Fino, Passo Cordone-Folgore Sambuceto, Penne-Virtus Ortona, Pratola-Torrese, Real Tigre-Valle Del Foro 2-1, Silvi-Val Di Sangro

La classifica. Val Di Sangro e Borrello 42, Torrese e Virtus Ortona 33, Castiglione Val Fino 30, Passo Cordone 29, Folgore Sambuceto 28, Valle Del Foro* 27, Castello 2000 e Real Tigre* 25, Penne 24, Guardiagrele 23, Fossacesia 21, Silvi 19, Moscufo 18, Pacentro 10, Lauretum 9, Pratola 5 (* una partita in più)

Il prossimo turno, domenica 19 gennaio, ore 14.30. Borrello-Passo Cordone, Castello 2000-Penne, Castiglione Val Fino-Real Tigre, Folgore Sambuceto-Silvi, Fossacesia-Pratola, Lauretum-Guardiagrele, Tornese-Moscufo, Val Di Sangro-Pacentro, Virtus Ortona-Valle Del Foro