L’Istituto Comprensivo N. 2 di San Salvo comunica che le iscrizioni per l’a.s. 2014/2015, avverranno per le classi prime della scuola primaria e secondaria di primo grado dal 3 al 28 febbraio 2014 con la possibilità, per le famiglie, di registrarsi sul sito dedicato già a partire dal 27 gennaio prossimo, mentre per la scuola dell’infanzia le iscrizioni sono già aperte in modalità cartacea. Tutte le informazioni sono reperibili sul sito www.icsansalvo2.gov.it.

Il Dirigente scolastico, i docenti e il personale dell’istituto saranno felici di accogliere i genitori e gli alunni nelle giornate di apertura straordinaria delle scuole per guidarli alla scoperta dei percorsi formativi della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, in base al seguente calendario:

PLESSO SANT’ANTONIO-Via Ruffilli

SALA BLU

Sabato 11 gennaio ore 16.30 Presentazione dell’offerta formativa della scuola dell’infanzia Sabato 18 gennaio ore 16.30 Presentazione dell’offerta formativa della scuola primaria

SCUOLE DELL’INFANZIA

S.ANTONIO 20 e 24 gennaio ore 17.00-19.00 VIA RIPALTA 14 e 22 gennaio ore 17.00-19.00 VIA VERDI 15e 21 gennaio ore 17.00-19.00 MARINA 21 e 24 gennaio ore 17.00-19.00 LENTELLA 14 gennaio ore 16.30-18.30 FRESAGRANDINARIA 14 gennaio ore 10.00-11.00

SCUOLE PRIMARIE

S.ANTONIO 20 e 24 gennaio ore 10.30-12.30 VIA RIPALTA 21 e 23 gennaio ore 17.00-19.00 VIA VERDI 22 e 25 gennaio ore 10.30-12.30 MARINA 15 e 22 gennaio ore 17.00-19.00 FRESAGRANDINARIA 14 gennaio ore 16.00-17.00

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO