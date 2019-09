Per la terza giornata di ritorno del campionato di Eccellenza alla Vastese serve una vittoria nella trasferta di Montesilvano, sul campo dove lo scorso anno i biancorossi festeggiarono la vittoria del campionato di Promozione con un perentorio 0-7.

All’Andata, contro la compagine allenata dal vastese Giuseppe Naccarella, ci fu il primo dei tanti pareggi in extremis e finì 3-3. Dopo un avvio difficile i pescaresi si stanno confermando come una delle squadre rivelazione di questo campionato, ma per il tecnico vastese non è più una novità. Lemme dovrà fare a meno dello squalificato Triglione, la Vastese è in serie positiva da 7 partite (2 vittorie e 5 pareggi) ma la vittoria manca da tre giornate, dalla gara interna contro il Capistrello dell'8 dicembre e il successo in trasferta dal 20 ottobre ad Avezzano. Tra i più in forma Torres che, arrivato a quota 7 gol in campionato, vuole incrementare il proprio bottino di reti. Bisognerà fare attenzione anche alle ammonizioni, Cialdini, Avantaggiato, Soria e Torres sono diffidati.

Il Vasto Marina di Precali è a caccia della quinta vittoria consecutiva, squalificato Veron, ci sarà Riella che dovrebbe partire titolare. Occhio a Manno, l’attaccante argentino domenica, alla terza presenza, ha segnato la prima rete con la nuova maglia, il Pineto è uno dei suoi bersagli preferiti, in carriera ha segnato più volte alla squadra di Lino Ciarrocchi. All'andata pareggio a reti inviolate 0-0.

Nel prossimo turno all'Aragona si affronteranno nella stracittadina Vastese e Vasto Marina.

La Virtus Cupello va a Capistrello, contro la formazione che insieme alla Torrese occupa la terza posizione e che all'andata si impose con un tennistico 6-1. I rossoblu oggi sono tutta un'altra squadra, hanno alle spalle 8 risultati utili consecutivi (5 vittorie e 3 pareggi), sono risaliti in classifica e procedono a ritmo spedito, Bruno Fonseca, con 4 gol nelle ultime 2 gare, è in un ottimo momento di forma, i padroni di casa non avranno certo vita facile. Il San Salvo ospita l’Alba Adriatica, dopo la beffa di Avezzano, dove la vittoria è sfuggita nei minuti finali, i biancazzurri vogliono vincere, all'andata vinsero i teramani per 2-1.

Rappresentativa Juniores. In occasione della formazione della rappresentativa che parteciperà al 53° Torneo delle Regioni, che si terrà a Lignano Sabbiadoro, il selezionatore della Rappresentativa Juniores Roberto Marcangeli ha convocato 22 giocatori per una seduta di allenamento, che si terrà mercoledì 22 gennaio al “Villa Delle Rose” di Lanciano, tra loro Menna e Stivaletta del Vasto Marina, D’Adamo della Vastese e Fizzani della Virtus Cupello.

Le altre vastesi. In Promozione il Real Tigre, senza Ferrazzo fuori per due turni per squalifica, batte 2-1 in casa la Valle Del Foro, compagine di metà classifica in corsa per i paly off, i gialloneri tornano a vincere dopo lo stop esterno contro la Virtus Ortona nell'ultimo turno. Riparte anche la Prima Categoria, Casalbordino-United Cupello è tra le sfide più interessanti dell'ultima giornata di andata. La Seconda Categoria riparte domenica prossima, 19 gennaio, mentre la Terza Categoria il 26.

Il programma della 20esima giornata di Eccellenza (Terza di ritorno), domenica 12 gennaio, ore 14.30. Acqua&Sapone-Vastese, Capistrello-Virtus Cupello, Civitella Roveto-Avezzano, Francavilla-Altinrocca, Miglianico-River Casale, Rosetana-Montorio, San Nicolò-Torrese, San Salvo-Alba Adriatica, Vasto Marina-Pineto

La classifica. San Nicolò 51, Avezzano 41, Torrese e Capistrello 37, Vastese 29, Pineto 27, San Salvo 26, Alba Adriatica e Miglianico 24, Acqua&Sapone e Virtus Cupello 23, Rosetana 22, Francavilla 20, River Casale e Vasto Marina 19, Montorio 16, Altinrocca e Civitella Roveto 11

Il prossimo turno, domenica 19 gennaio, ore 14.30. Alba Adriatica-Civitella Roveto, Altinrocca-Avezzano, Capistrello-Miglianico, Montorio-Acqua&Sapone, Pineto-Francavilla, River Casale-San Nicolò, Tornese-San Salvo, Vastese-Vasto Marina, Virtus Cupello-Rosetana