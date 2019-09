Un incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi sulla statale 16, all'altezza di via Trave.

Coinvolte due vetture: un furgone e un'Alfa Romeo. Sul posto sono intervenuti la polizia municipale e i carabinieri.

Le forze dell'ordine hanno regolato il traffico veicolare, che ha subito rallentamenti durante i rilievi necessari a ricostruire dinamica e individuare le responsabilità e la successiva rimozione dei veicoli.

In base alle prime informazioni, non ci sarebbero feriti gravi. Solo tanta paura per le persone coinvolte.