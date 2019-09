L'Isola che non c'è , nido in famiglia e scuola dell'infanzia, organizza due giornate di open day, in programma sabato 11 gennaio e sabato 18 gennaio, dalle 10.00 alle 12.00.

Due giornate che hanno come scopo quello di far conoscere la nuova realtà di un nido in famiglia che offre orari che sono estremamente flessibili e sostegno ai genotori da ogni punto di vista. Primo vero nido in famiglia bilingue (italiano-inglese).

In occasione degli open day la quota delle nuove iscrizioni annuali sarà scontata del 50%. Promozioni e convenzioni speciali sono riservate ai dipendenti Pilkington, Denso e Sevel.

Via Colli II 25, LOcalità Sant'Onofrio.

Telefono 338.5279173



www.nidovasto.it