A partire da oggi, venerdì 10, fino a domenica 12 gennaio, è in programma a Bolzano la 20esima edizione delle finali italiane a squadre di freccette, si tratta della la fase finale del Campionato Italiano di Soft Dart Fidart 2014. Il capoluogo del Trentino Alto-Adige, dove in questi giorni si disputeranno le gare, è la città in cui è stata fondata la Fidart, la Federazione Italiana Dart.

Tra i partecipanti, oltre all'Asd Vasto Darts, anche una squadra di San Salvo, i Black Rose, che prendono il nome dall'omonimo locale, capitanati da Davide Cianci, impegnati nella categoria Amatori C. Assenti altre squadre della nostra zona che per vari motivi non parteciperanno.

Atleti di punta sono Domenico D'Amario di Casalbordino e Stefano Battista di San Salvo, entrambi hanno giocato il campionato nelle Marche e si sono qualificati per le finali.

Qui è possibile vedere tutto il programma del torneo.

"Siamo pronti - dichiara Domenico D'Amario poco prima della partenza per Bolzano - c'è tanta emozione come sempre, quella non manca mai, ma come sempre c'è anche tanta voglia di fare bene. Ne approfitto per ricordare che la Vasto Darts è alla ricerca di nuove leve appassionate di questo splendido sport per rafforzare la nostra squadra".