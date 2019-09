Li avevamo lasciati poco più di un anno fa, dopo una fortunata serie di ricette tradizionali preparate in versione casalinga (la raccolta delle ricette già pubblicate). Durante le festività natalizie Francescopaolo D'Adamo e sua mamma Elena si sono rimessi ai fornelli per cucinare uno dei tradizionali dolci vastesi, i caggionetti, e hanno realizzato questo video. E' uno dei dolci che non mancano mai nelle case dei vastesi, preparati nella doppia versione, con i ripieno di ceci e di mostarda, e secondo le ricette tramandate da generazioni di massaie.

Qualcuno potrebbe obiettare che la ricetta arriva fuori tempo massimo, poichè siamo al 10 dicembre. Ma, come amano ricordare tanti nonni, le festività natalizie si prolungano fino al 2 febbraio, la Candelora, in cui il calendario cristiano ricorda la presentazione di Gesù al Tempio. Quindi, buona visione del filmato e...buon appettito con i caggionetti di Francescopaolo e mamma Elena.