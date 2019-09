Le telecamere di videosorveglianza si sono rivelate preziose per identificare la coppia che aveva messo a segno un furto di abiti in un negozio di abbigliamento posto all'interno del Centro Commerciale Costa Verde, a Montenero di Bisaccia. Era stato lo stesso titolare dell'attività commerciale a denunciare ai carabinieri il furto di alcuni capi di abbigliamento.

I carabinieri della stazione di Montenero, intervenuti sul posto, hanno visionato con attenzione i filmati della videosorveglianza, riuscendo ad identificare l'uomo e la donna autori del furto. Così per P.C., 42 anni e L.G.P., 31 anni, entrambi vastesi e risultati poi essere coniugi, è scattata la denuncia in stato di libertà per furto aggravato.