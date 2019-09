Inizia da Palestrina il girone di ritorno in Lega Adecco DNB per la BCC Vasto Basket. Dopo la netta vittoria ottenuta nell'ultima gara di campionato contro Orvieto, i biancorossi sono chiamati ad una prova di carattere contro una formazione che, dopo un inizio disastroso, ha saputo rialzare la testa e conquistare 5 vittorie che la fanno approcciare con il girone di ritorno con l'intenzione di tentare l'aggancio alla zona playoff.

Nella gara d'andata, disputata sul neutro di Pescara, la BCC Vasto Basket ottenne una convincente affermazione per 63-51, festeggiando per la prima vittoria nel campionato di DNB ritrovato dopo tanti anni. Ora, con Ierbs e compagni che possono guardare tante formazioni dall'alto, forti di un quarto posto a quota 18 punti (+4 sugli immediati inseguitori di Senigallia), ci sarà certamente più consapevolezza nei propri mezzi e conoscenza degli avversari.

Coach Di Salvatore ha preparato la gara nei minimi dettagli, cercando le giuste contromisure ai giochi del Palestrina, ponendo la giusta attenzione su quelli che sono i protagonisti del roster laziali, su tutti Vitale, Rossi e Samoggia, che viaggiano sui 15 punti di media a partita. Tutti disponibili i giocatori vastesi, dopo una settimana in cui hanno potuto lavorare bene dal punto di vista fisico e tecnico. Un occhio va dato anche alle formazioni che precedono in classifica la BCC Vasto Basket. Se l'impegno casalingo dell'Amatori Pescara con il Fondi potrebbe portare agevolmente i 2 punti ai cugini adriatici, la Npc Rieti impegnata sul campo della Stella Azzurra potrebbe avere qualche difficoltà.

In casa biancorossa l'entusiasmo è ovviamente tanto, dopo una prima parte di stagione sorprendente. Piedi però ben saldi a terra, con la consapevolezza che il primo obiettivo da conquistare è quella salvezza per cui manca davvero ben poco. Poi ci sarà spazio per pensare in grande e guardare a dei playoff che qualche mese fa erano solo un sogno.

14ª giornata

Stella Azzurra Roma-Npc Rieti; Amatori Pescara-Virtus Basket Fondi; Orvieto Basket-Giulianova Basket; Pall.Senigallia - Latina Basket; Sicoma Valdiceppo; Pall. Palestrina - BCC Vasto Basket; Porto Sant’Elpidio- Poderosa Montegranaro

Classifica

24 Latina Basket; 20 Amatori Pescara, Npc Rieti; 18 BCC Vasto Basket; 14 Pall. Senigallia, Porto Sant’Elpidio; 12 Poderosa Montegranaro, Giulianova Basket; 10 Pall.Palestrina, Orvieto Basket, Eurobasket Roma, Stella Azzurra Roma; 6 Virtus Fondi; 2 Sicoma Valdiceppo