“Il linguaggio colto e le influenze popolari” . Domenica 12 gennaio alle ore 17,30 riparte la Sagione Concertistica uffciale del Teatro Rossetti di Vasto con Rafael Aguirre, chitarrista di fama internazionale le cui straordinarie qualità lo hanno portato a esibirsi in tutto il mondo. Vincitore di 13 primi premi in concorsi internazionali, tra cui Pro Musicis (New York) e Tárrega (Benicàssim), è considerato oggi uno dei chitarristi più celebri della sua generazione, seguendo la tradizione spagnola di Andres Segovia e Narciso Yepes .

Ha tenuto recital in sale da concerto quali: Carnegie Hall, Konzerthaus di Vienna , Sala Tchaikovsky di Mosca , Filarmonica di San Pietroburgo , St John Smith Square di Londra , Gasteig di Monaco di Baviera, Amburgo Laeiszhalle , Palau de la Musica di Valencia e Tonhalle Düsseldorf. La sua musica è stata descritta dalla stampa internazionale come "una benedizione" (Mainz Echo ) per cui la sua città natale lo ha onorato con il "Málaga Joven Award 2011".

Il programma di grande intensità prevede:

Chaconne BWV1004 di J.S. Bach, Kinderszenen op.15 di R. Schumann, Etude 7 e 12 di H. Villa Lobos, Sueño en la Floresta di A.Barrios Mangoré, Seis por derecho di A.Lauro, Guajiras de Lucía di P. de Lucía, Carnaval de Venecia di F. Tárrega.

Ingresso € 10,00 – apertura della biglietteria del Teatro un’ora prima del concerto.

www.teatrorossetti.it