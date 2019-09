Comune smentisce i suoi documenti:

Le assunzioni previste dal Programma triennale del fabbisogno di personale del Comune di Vasto "non sono attualmente né realizzabili, né possibili". Lo afferma l'amministrazione comunale di Vasto, tramite il portavoce Christian Lalla, replicando a zonalocale.it, che ha pubblicato stamani la documentazione relativa alla programmazione triennale e alle procedure per l'assunzione di tre addetti all'inserimento dati.

Il Comune conferma che la pianta organica municipale è "attualmente priva e sottodimensionata di 53 unità", ma distingue il Programma triennale "dal Piano delle Assunzioni, che risponde a esigenze di disponibilità finanziaria e di bilancio dell’ente pubblico e alle disposizioni in materia circa i limiti alle assunzioni riportate nel quadro normativo di riferimento".

Di fatto, il primo documento, approvato dalla Giunta (e nel quale è riportata la possibilità di spendere oltre 84mila euro per assunzioni nel solo anno 2013), secondo l'amministrazione non ha valore e sarebbe una mera dichiarazione d'intenti: "Il documento triennale di Programmazione del Fabbisogno, non è un documento statico, ma va annualmente e secondo le necessità, modificato, integrato, rettificato, sulla base di nuove e possibili esigenze della Pubblica Amministrazione e dei mutamenti del quadro normativo nazionale di riferimento".

Delle due l'una: o la Giunta approva documenti inutili, o ha dimenticato il Piano delle assunzioni, che molte amministrazioni italiane varano contestualmente al Programma triennale.

Nessun cenno, invece, alla procedura di assunzione tre addetti all'inserimento dati, ancora in corso e dimostrata dalla documentazione pubblicata.

In mattinata molti cittadini si erano recati in municipio per chiedere informazioni e spiegazioni.