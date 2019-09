E' lo "Sportello Amico" la novità annunciata dal sindaco di Casalbordino Remo Bello per il nuovo anno. Un punto informatico dove i cittadini potranno ricevere assistenza su tutte le informazioni necessarie per il rapporto con la pubblica amministrazione. Il primo cittadino ne ha spiegato le funzioni durante l'incontro avuto con i dipendenti comunali per augurare loro un buon 2014.

Remo Bello ha ringraziato la "sua" squadra per la collaborazione al buon funzionamento dell'ente, rivolgendo un caloroso invito a dare sempre il massimo per offrire un buon servizio ai cittadini, in un 2014 che vedrà il potenziamento dell'Unione dei Miracoli.

Dopo la tradizionale foto di gruppo il sindaco ha fatto dono ai dipendenti di un calendario con l'icona di Papa Francesco e della Madonna dei Miracoli, di una piccola campana e di una preghiera di Don Tonino Bello, suo parente, che presto sarà proclamato Beato.