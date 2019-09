L'amministrazione comunale di Vasto intende assumere 53 nuovi dipendenti in tre anni. E’ quanto emerge dal Programma triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2013-2015.

E' cominciata nelle ultime settimane dello scorso anno l'attuazione del documento cui la Giunta municipale ha dato il via libera il 6 marzo 2013, rendendolo immediatamente eseguibile.

“Quando mi sono insediato”, nel 2006, “i dipendenti comunali erano 226, oggi sono 182”, ha snocciolato i numeri Luciano Lapenna, sindaco di Vasto, nel corso della conferenza stampa di fine anno. Però, nessun pubblico amministratore, nel giro di 10 mesi dall’approvazione del documento, aveva mai dichiarato la volontà dell’amministrazione di procedere all’incremento di personale.

E’ l’allegato A della delibera che elenca il numero delle assunzioni previste dall’amministrazione comunale: oltre ai 10 agenti municipali stagionali utilizzati ogni anno nei mesi estivi, 14 lavoratori a tempo indeterminato con varie qualifiche elencate dal documento, 2 assunzioni a tempo determinato mediante il progetto Attività socialmente utili e altri 27, da individuare nelle liste di mobilità e di disoccupazione del Centro per l’impiego di Vasto, così ripartiti: 3 autisti muniti di patente C, 5 impiegati esecutivi, 4 operai qualificati e 15 operai generici. Non poche assunzioni, in tempi di crisi: mentre piange miseria in ogni settore, il Comune programma di ampliare l’organico non solo con i vigili urbani a tempo determinato, cosa che accade d'estate ormai da anni, ma anche con altre 43 persone.

L’ultima procedura per l’assunzione di personale dell’anno 2013 è iniziata il primo agosto ed è ancora in corso. Il Comune intende reperire tre addetti all’inserimento dati (categoria B, posizione B3). Un successivo avviso, pubblicato il 7 ottobre 2013, annuncia che uno dei tre posti da addetto alla registrazione dati è riservato al personale interno e verrà selezionato per titoli. Gli altri verranno scelti tramite le liste del Centro per l’impiego. Da una iniziale scrematura, emerge che l’88% dei partecipanti è stato escluso subito: oltre 130 persone.

Nella determina del 14 novembre scorso, e nella successiva documentazione del 15 novembre e del 10 dicembre, viene ammesso e ritenuto idoneo alla prova orale Fabio Salvatorelli, attuale segretario del sindaco di Vasto, Luciano Lapenna. Al momento in cui zonalocale.it reperisce i documenti, l'8 gennaio 2014, non esiste ancora una determina di assunzione per il posto di categoria B3.

Dall’opposizione arriva il primo commento ironico: “Il sindaco da un lato parla pubblicamente di diminuzione di dipendenti e dall’altro indice concorsi per aumentarne il numero”, dice Marco di Michele Marisi, responsabile di Giovani in movimento. “Nel frattempo, mentre assume e, dunque, spende soldi per i nuovi stipendi, si lamenta del fatto che le casse municipali sono vuote. Avesse almeno assunto qualche operaio per la manutenzione della città. Niente di tutto questo: nel forno del Comune solo carne in salsa rossa”.