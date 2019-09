Sciopero fiscale. E' la prima delle azioni che il neo costituito Comitato "No Tares" di Cupello ha deciso di attuare, rimandando al Comune le cartelle per i pagamenti "sino a quando l'amministrazione comunale non ridurrà il carico previsto dall'aumento TARES a livelli sostenibili per gli operatori economici più colpiti". La decisione è emersa nel corso di un incontro in cui una quarantina tra commercianti ed artigiani di Cupello hanno discusso sulle iniziative da mettere in campo "contro questo insostenibile balzello, che ha comportato aumenti sensibilmente moltiplicati (in alcuni casi sfiorano il 600% in più rispetto alla precedente TARSU)".

Presente all'incontro anche Antonio Turdò, portavoce del Comitato "No Tares" dell'Alto e Medio Vastese. "Questo incremento - ha spiegato Marilisa Spalatino, tra i promotori del Comitato - mette a rischio decine di posti di lavoro e compromette irrimediabilmente lo stesso tessuto economico e sociale di Cupello, causando la vera e propria messa fuori mercato di decine di attività commerciali ed artigiane che fino a ieri hanno fornito lavoro e servizi alla comunità.

La crisi economica senza precedenti che sta colpendo tutta la categoria viene oggi aggravata dalla miopia di politici nazionali ed amministratori locali concentrati su uno scontro tra governo centrale ed enti locali che si riversa sui cittadini. In tal modo, si pensa solo a fare cassa drenando risorse vitali dalle attività autonome che sono il vero motore della nostra economia. A tutto questo si aggiunge un costo ormai vertiginoso per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti che, tra l'altro, corrisponde ad un peggioramento del servizio, soprattutto nelle aree artigianali. Il comune di Cupello non ha affrontato minimamente la questione né incontrando gli autonomi di Cupello per spiegare loro gli aumenti, né ha cercato di salvaguardare il proprio sistema economico riducendo al minimo gli aumenti, eventualmente coprendoli con altre partite di bilancio".

Oltre alle decisioni di intraprendere lo sciopero fiscale e di dare vita ad iniziative di disobbedienza civile, insieme agli altri comitati del territorio, è stato deciso di chiedere al più presto un incontro con il sindaco Angelo Pollutri, per cercare di trovare una soluzione al problema.