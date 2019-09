E' stata la rappresentativa della provincia di Chieti ad aggiudicarsi l'edizione 2014 del Torneo della Befana di calcio a 5, manifestazione giovanile che mette di fronte le selezioni delle quattro province. Importante il contributo del Casalbordino calcio a 5 alla vittoria della formazione teatina. In panchina c'era Giovanni Morelli, mentre in campo sono andati i due talenti Giuseppe Santini, rientrato in squadra dopo un periodo in cui è stato prestato al calcio a 11, e Giuseppe Di Risio, premiato lo scorso anno come migliore giocatore del campionato.

Nel turno preliminare i ragazzi della provincia di Chieti hanno superato Pescara, pur senza riuscire a vincere. Nella gara d'andata è finita 2-2, mentre al ritorno 5-5. Il maggior numero di reti segnate in trasferta è valso la conquista della finale, che si è disputata ad Avezzano in occasione delle Final Four di Coppa Italia, contro la selezione provinciale di Teramo.

Vittoria netta per i ragazzi di mister Morelli, che si sono imposti per 4-2. Sono andati a segno i due ragazzi di Casalbordino, oltre a Rizzo e Di Girolamo. Tanta felicità per una vittoria che la provincia di Chieti aspettava dal 2008. Ora i giovani giocatori si prepareranno per il Trofeo delle Regioni di Lignano Sabbiadoro, che ad aprile li vedrà certamente protagonisti. Lunedì la selezione abruzzese, di cui Peppino Di Risio è il capitano, ha vinto in amichevole contro le Marche.