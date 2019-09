Tremila metri quadri con panchine, cestini porta rifiuti e fontana per l'abbeveraggio: sorgerà in via Stingi l'area di sgambamento cani di San Salvo. I lavori sono cominciati. "Si tratta di uno spazio recintato di tremila metri quadri con superficie pavimentata su progetto dell'Ufficio tecnico comunale", spiega l'assessore ai Lavori pubblici, Giancarlo Lippis.

"Abbiamo accolto le istanze dei proprietari dei cani – ha dichiarato il sindaco Tiziana Magnacca - che hanno espresso il desiderio di poter avere una Oasi Dog per permettere ai cani di correre e giocare liberamente senza guinzaglio e museruola. Una risposta anche ai cittadini che lamentavano le deiezioni canine per le strade. Ora ci sarà questo spazio funzionale da utilizzare nel rispetto di regole semplici per il decoro".

"Gli animali - si legge in un comunicato dell'Ufficio stampa del municipio - dovranno restare sotto la responsabilità dei proprietari o degli accompagnatori, i quali devono garantire il rispetto del patrimonio pubblico, dell’igiene, della pulizia, nonché dell’incolumità e della sicurezza di chi frequenta questo spazio".