Si è tenuta lunedì presso la Casa della cultura - Porta della Terra, la premiazione dei vincitori del concorso della 1ª Mostra di arte presepiale organizzato da Francesco Rana e Michele Daniele e promosso dall’Assessorato alla Cultura. Nella mostra sono state esposte 15 opere in concorso e 4 fuori concorso prodotte da artigiani e associazioni locali.

Si sono aggiudicati il primo premio Nicola Besca e Raffaele Colameo, al secondo posto si è classificato Andrea Martino e al terzo posto Antonio Di Giovanni. Le altre opere presenti sono state realizzate da Angela Balduzzi, Luca Rana, Vittoria Pirarba, Marcello Roberti, Germard Pfeiffer, Fernanda Ciurlia, Daniele Cece, Mario Piedigrosso e Loredana Delle Donne, Francesco Rana, Francesco Di Cicco, Gennaro Sannino e Michele Daniele.

I primi tre classificati sono stati scelti con voto popolare (voti validi 614) e voto di una giuria qualificata (formata da Paola Palumbo, Claudio Gaspari e Tiziana Argenio) a tutti autori e alle associazioni è stato consegnato un attestato di partecipazione. Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato gli assessori comunali Giovanni Artese e Maria Travaglini e il consigliere regionale Nicola Argirò.

"In tanti hanno visitato in questi giorni la mostra – commenta l’assessore Artese – che è stata molto apprezzata per la diversità delle tecniche utilizzate dagli autori partecipanti. Abbiamo offerto l’opportunità di far conoscere i presepi che spesso erano limitati a essere visti solo dai familiari e dagli amici. Per gli artigiani è stata l’occasione per confrontarsi e per riflettere su uno dei misteri delle fede cattolica per opere realizzate nel solco della tradizione presepiale napoletana del Settecento, caratterizzate anche da spunti più moderni".