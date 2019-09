Mimmo Albanese è diventato il magazziniere della Pro Vasto nella stagione 2007/08, ruolo che ricopre anche oggi, insieme a quello di custode, nella Vastese. A tutti gli effetti parte del gruppo è ormai un punto di riferimento, una pedina fondamentale, senza la quale per i giocatori non sarebbe lo stesso. Tutti prima o poi hanno bisogno di Mimmo, anche per una semplice battuta o fare qualche scherzo. Inoltre è anche il custode dei segreti dello spogliatoio, luogo sacro del calcio, all'interno del quale vive quotidianamente tutti gli umori della squadra.





Come hai iniziato?

Per caso, quando un amico mi ha contattato tramite Montanaro, il precedente custode, all’epoca serviva un magazziniere, era il 2007, l'allenatore era Pino Di Meo. Ho iniziato con piacere e da allora ho proseguito sempre così, fare questo lavoro continua a piacermi.

Hai vissuto all’interno del gruppo gli anni più belli della storia recente della Pro Vasto.

E’ stato un periodo bellissimo, me lo ricorderò perché oltre al lavoro sono stato molto legato a quel gruppo. Devo però dire che ho avuto sempre dei bei gruppi per fortuna, come uomini e come giocatori, staff e dirigenti. Sono stato sempre bene sia con Crisci che con l’attuale società, alla quale faccio i complimenti perché con grandi sacrifici sta portando avanti un bel progetto per la città e non è facile. Ho lavorato anche con il Vasto Marina e li ringrazio, in particolare Pino Travaglini che mi ha dato una grossa mano, non solo in campo calcistico.

Come si svolge il tuo lavoro?

Prima facevo solo il magazziniere, mi occupavo delle divise e del loro lavaggio, sia per le partite che per gli allenamenti. Adesso faccio anche altro, oltre alle divise penso alla gestione del campo dell’Aragona e alla sua preparazione per la domenica.

Nessuno meglio di te può parlare delle condizioni dello stadio e del campo.

Anche se non è curatissimo e non viene fatto per vari motivi tutto ciò che andrebbe fatto, in giro vedo altri campi e stadi che non sono assolutamente all’altezza di questo, non siamo messi così male. In Abruzzo di campi belli come l’Aragona ce ne sono pochissimi. Il prato è il vero problema, da quattro anni purtroppo non vengono fatte concimazione, semina e punteggiatura, nulla, anzi è già troppo per come è messo, visto che ci giocano due squadre e quindi viene calpestato ogni settimana, oltre a qualche allenamento. Giustamente bisogna mettersi pure dalla parte delle squadre e capire quelle che sono le loro esigenze.

A chi sei rimasto più legato tra i tanti giocatori, allenatori e dirigenti, che sono passati a Vasto?

Ne sono un po’, è difficile nominarli tutti, potrei dimenticarne qualcuno, li ricordo tutti con molto piacere, alcuni sono anche arrivati in categorie superiori, come Potenza, mio grandissimo amico, Digno, Ambrosecchia, ,a ricordo anche Bonfiglio, Cammarata, Sassanelli e Ferreyra, immenso sia come uomo che come giocatore e il grande Okoroj. Tra gli allenatori dico Di Meo è un grande, anche come uomo, inoltre stimo tantissimo Di Santo, come Lemme.

A proposito di Okoroj, ma è vera quella storia della lavatrice sollevata nello spogliatoio per la rabbia?

Purtroppo quella non è assolutamente una leggenda, anzi i vetri sono ancora così, come quel giorno. Con la sua forza sovrumana era capace di questo e altro.

Nella squadra attuale invece a chi sei più legato?

Al grande Soria e ad Avantaggiato, questo è un bellissimo gruppo, cito loro due perché ci conosciamo da più tempo, ma anche i più giovani sono eccezionali, così come lo sono gli allenatori.

C'è qualcuno che invece ti fa arrabbiare?

Cialdini, ma gli voglio un bene dell’anima, siamo come fratelli.

E qualcuno con cui non ti sei trovato bene in questi anni?

No, davvero, qualche piccolo problema nell’arco della stagione c’è sempre, sono anche le condizioni che ti portano ad avere qualche discussione.

All’interno del luogo più segreto del calcio, lo spogliatoio, ne hai viste tante, ricordi qualche episodio particolare?

A Prato, quando Di Meo faceva gli esempi tattici per far vedere ai suoi come dovevano marcare, ha preso me per fare una dimostrazione, mi ha messo il gomito alla gola e mi ha attaccato al muro spingendo, non si rendeva conto, ma io stavo quasi per soffocare, mi mancava il fiato.

Fai parte della squadra a tutti gli effetti, quindi vivi in prima persona anche i momenti negativi.

Ci sono anche momenti in cui le cose non vanno come devono, ma questo succede ovunque. Se la squadra perde, perdo anche io e in alcuni casi subisco più di loro questa situazione negativa perché avverto insieme tutti gli umori di ogni singolo giocatore. Devo anche consolarli quando possibile.

C’è mai stato qualcuno che ti ha chiesto di rivelare qualche segreto dello spogliatoio?

Qualcuno vuole sapere chi gioca, ma io sono sempre professionale, non posso assolutamente fare nomi o raccontare nulla.

So che vuoi fare dei ringraziamenti.

Ci tengo a ringraziare tutta la squadra, dal primo all’ultimo, loro sanno perché, ma anche i ragazzi degli altri anni. Un grazie va anche alla società, a Salvatorelli, Di Domenico, Prospero, Monteferante, Calvitti, che mi sono sempre vicino e io lo sono a loro, devo fare il mio lavoro e cerco di farlo sempre nel miglior modo possibile. Sono convinto che quanto ti compiti bene te lo ritrovi.