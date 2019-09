"Sì, è stato un atto vandalico. Putroppo, l'ennesimo atto vandalico". Marco Marra, assessore ai Servizi del Comune di Vasto, conferma: sono stati i teppisti a far crollare la balconata prospiciente la sala Vittoria Colonna di Palazzo D'Avalos, all'angolo tra piazza del Popolo e via Porta Palazzo.

Mani ignote hanno spinto un pezzo della balaustra in cemento già lesionata. Al contatto con la scalinata sottostante, il manufatto si è frantumato.

Gli operai del Comune hanno recuperato i frammenti, "ma sarà difficile rimetterli insieme. Intanto, abbiamo messo in sicurezza la zona. Poi sentirò il dirigente dei Lavori pubblici, Roberto D'Ermilio, per capire se si tratta di un elemento storico. In quel caso, dovremmo chiedere l'intervento della Soprintendenza".