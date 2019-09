Non si spezza la catena di furti messi a segno o tentati nelle abitazioni di Vasto nel periodo natalizio. Gli ignoti tornano a colpire ancora una volta sulla costa, stavolta nella zona della stazione ferroviaria Vasto-San Salvo, dove due alloggi sono stati visitati dai malviventi: i proprietari hanno trovato cassetti svuotati, mobili spostati e segni di bivacco all'interno. Rubati due televisori e alcuni oggetti di poco valore.

Il problema dei furti nelle case della riviera sud di Vasto Marina, molte delle quali abitate solo d'estate, si era già verificato nelle scorse settimane.

La notizia del 25 ottobre - Sulla riviera di Vasto e San Salvo, centinaia di appartamenti rimangono disabitati al termine dell'estate e fino alla stagione turistica successiva. Di recente, sono stati proprio questi alloggi a finire nel mirino dei ladri. Che spesso, però, non trovano nulla, o quasi.

Hanno trovato le finestre forzate al piano terra e al primo piano i titolari di due appartamenti che si trovano a Vasto Marina: uno lungo la pista ciclabile, in contrada San Tommaso, nella parte meridionale della località balneare, l'altro in via Marchesani. Stessa sorpresa per il proprietario di una casa del complesso residenziale Le Nereidi, a San Salvo Marina. All'interno, gli ignoti hanno rovistato ma, come prevedibile, non c'era nulla di valore.

Sempre sulla riviera sansalvese, continuano i controlli della polizia municipale per reprimere il fenomeno della prostituzione: dietro affitti maggiorati rispetto ai normali canoni di locazione praticati al di fuori della stagione estiva potrebbero nascondersi appartamenti e luci rosse e sfruttamento della prostituzione.